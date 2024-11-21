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Известия.ru

Минобороны показало кадры работы расчетов «Панцирь-С» в курском приграничье

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» круглосуточно несут боевое дежурство и следят за воздушным пространством над позициями Вооруженный сил (ВС) России в приграничных районах Курской области. Об этом в среду, 20 ноября, сообщило Министерство обороны РФ, показав кадры работы боевой техники.


Отмечается, что комплекс оснащен 12 зенитными ракетами и двумя 30-миллиметровыми пушками с боекомплектом в 1400 выстрелов, обеспечивая поражение воздушных целей. Система быстро развертывается и может перейти в боевой режим за 10 секунд.

Накануне сообщалось, что в Курской области вертолеты Ми-28НМ, Ка-52М в сопровождении Ми-8ПСГ ВС РФ нанесли ракетный удар по бронированной автомобильной технике и личному составу украинских боевиков.


Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет операция по уничтожению ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ка-52
Ми-28Н
Ми-8
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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