Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» круглосуточно несут боевое дежурство и следят за воздушным пространством над позициями Вооруженный сил (ВС) России в приграничных районах Курской области. Об этом в среду, 20 ноября, сообщило Министерство обороны РФ, показав кадры работы боевой техники.

Отмечается, что комплекс оснащен 12 зенитными ракетами и двумя 30-миллиметровыми пушками с боекомплектом в 1400 выстрелов, обеспечивая поражение воздушных целей. Система быстро развертывается и может перейти в боевой режим за 10 секунд.

Накануне сообщалось, что в Курской области вертолеты Ми-28НМ, Ка-52М в сопровождении Ми-8ПСГ ВС РФ нанесли ракетный удар по бронированной автомобильной технике и личному составу украинских боевиков.

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет операция по уничтожению ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.