Госдеп США одобрил запрос на обслуживание переданных Украине американских ВиВТ

ЦАМТО, 20 ноября. Госдеп США одобрил запрос на сумму 100 млн. долл. на обслуживание предоставленных ВСУ американских вооружений и военной техники.

"Государственный департамент принял решение одобрить потенциальное предоставление Украине услуг по обслуживанию поставленных армией США систем вооружения и сопутствующего оборудования оценочной стоимостью 100 млн. долл.", – цитирует "РИА Новости" сообщение Минобороны США.

В Пентагоне добавили, что Украина испытывает "срочную потребность" в обслуживании предоставленных США вооружений и военной техники.

"Такая поддержка напрямую повлияет на эффективность боевых действий, общие показатели оперативной деятельности, логистику и снижение финансовых затрат за счет более устойчивого и быстрого цикла ремонта", – отметили в американском оборонном ведомстве.

Как напоминает "РИА Новости", ранее США одобрили привлечение подрядчиков Пентагона на Украину для обслуживания переданных Киеву вооружений. Как сообщал телеканал CNN, подрядчики, которым Минобороны разрешило присутствие на Украине, займутся ремонтом и обслуживанием систем ПВО Patriot и истребителей F-16.

В июне телеканал CNN со ссылкой на чиновников сообщал, что Белый дом работает над снятием фактического запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине, напоминает агентство.