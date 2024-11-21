Экс-главком НАТО считает, что в речах Зеленского слышно все больше отчаяния

Джеймс Ставридис считает, что вероятность начала переговоров между Россией и Украиной в 2025 году растет

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Вероятность начала переговоров между Россией и Украиной в 2025 году растет, в выступлениях Владимира Зеленского слышно все больше отчаяния. Такое мнение выразил бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.

"Шансы на то, что обе стороны захотят вести переговоры в следующем году, растут", - написал он в статье для агентства Bloomberg.

По словам Ставридиса, Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются со "значительными проблемами с живой силой", в Киеве также обсуждают возможный отказ США предоставлять помощь при новой администрации Дональда Трампа. "В призывах Владимира Зеленского слышно все больше отчаяния, и никто из кандидатов [на посты] в сфере национальной безопасности команды Трампа, скорее всего, не будет способствовать укреплению чувства безопасности Киева", - подчеркнул обозреватель.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", заявил о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине, но не на базе "хотелок" Киева. Президент подчеркнул, что переговоры должны быть на основе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле, но исходить из сегодняшних реалий. Встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле состоялась 29 марта 2022 года. Принципы будущего соглашения включали в себя обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное.