ТАСС: крейсер "Адмирал Нахимов" выйдет в море без запущенных реакторов

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) "Адмирал Нахимов" проекта 11442М, проходящий модернизацию на "Севмаше", до конца ноября выйдет в море на испытания с помощью вспомогательных двигательных устройств без задействования атомных реакторов. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

"В ближайшие дни крейсер отойдет от стенки "Севмаша" и на несколько дней выйдет в море на испытания, при этом будут задействованы вспомогательные двигательные устройства", – сказал собеседник агентства.

"Севмаш"

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

По словам собеседника агентства, операция по физическому пуску двух атомных реакторов крейсера начнется уже после его возвращения на "Севмаш".

Ранее источник ТАСС, близкий к ВМФ России, сообщил, что физический пуск реакторов "Адмирала Нахимова" планируется на третью декаду ноября. Собеседник не исключал, что "операция сведется к определению пускового положения компенсирующих решеток реакторов". По данным другого источника ТАСС в кораблестроительной отрасли, еще одной операцией, которую планируется выполнить до завершения текущего года, будет размагничивание корабля без его выхода в море.

После этого пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации разместила сообщение, в котором говорится, что работы на борту "Адмирала Нахимова" выполняются в точном соответствии с графиками, согласованными с Минобороны РФ. "В 2024 году корабль выйдет на заводские ходовые испытания", – подчеркнули в ОСК.

"Адмирал Нахимов" (ранее – "Калинин") – третий корабль в серии тяжелых атомных ракетных крейсеров типа "Орлан" (проекты 1144 и 11442). Его вывели из боевого состава флота в 1997 году. Контракт на ремонт и модернизацию силами производственного объединения "Севмаш" стороны подписали в 2013 году.

Сроки завершения работ неоднократно переносили: сначала на 2020-й, потом – на 2021 год. В августе 2020 года крейсер перевели из наливного бассейна к достроечной набережной. Возвращение корабля в строй планировали на 2022 год, но осенью 2021 года стало известно, что крейсер не выйдет на испытания раньше 2023 года.

В июне 2024 года, во время Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2024" в Кронштадте, источник ТАСС сообщил, что "Адмирал Нахимов" приступит к ходовым испытаниям в 2025 году.