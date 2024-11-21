Войти
Flotprom

ТАСС: крейсер "Адмирал Нахимов" выйдет в море без запущенных реакторов

484
0
0

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) "Адмирал Нахимов" проекта 11442М, проходящий модернизацию на "Севмаше", до конца ноября выйдет в море на испытания с помощью вспомогательных двигательных устройств без задействования атомных реакторов. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

"В ближайшие дни крейсер отойдет от стенки "Севмаша" и на несколько дней выйдет в море на испытания, при этом будут задействованы вспомогательные двигательные устройства", – сказал собеседник агентства.

"Севмаш"


ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

По словам собеседника агентства, операция по физическому пуску двух атомных реакторов крейсера начнется уже после его возвращения на "Севмаш".

Ранее источник ТАСС, близкий к ВМФ России, сообщил, что физический пуск реакторов "Адмирала Нахимова" планируется на третью декаду ноября. Собеседник не исключал, что "операция сведется к определению пускового положения компенсирующих решеток реакторов". По данным другого источника ТАСС в кораблестроительной отрасли, еще одной операцией, которую планируется выполнить до завершения текущего года, будет размагничивание корабля без его выхода в море.

После этого пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации разместила сообщение, в котором говорится, что работы на борту "Адмирала Нахимова" выполняются в точном соответствии с графиками, согласованными с Минобороны РФ. "В 2024 году корабль выйдет на заводские ходовые испытания", – подчеркнули в ОСК.

"Адмирал Нахимов" (ранее – "Калинин") – третий корабль в серии тяжелых атомных ракетных крейсеров типа "Орлан" (проекты 1144 и 11442). Его вывели из боевого состава флота в 1997 году. Контракт на ремонт и модернизацию силами производственного объединения "Севмаш" стороны подписали в 2013 году.

Сроки завершения работ неоднократно переносили: сначала на 2020-й, потом – на 2021 год. В августе 2020 года крейсер перевели из наливного бассейна к достроечной набережной. Возвращение корабля в строй планировали на 2022 год, но осенью 2021 года стало известно, что крейсер не выйдет на испытания раньше 2023 года.

В июне 2024 года, во время Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2024" в Кронштадте, источник ТАСС сообщил, что "Адмирал Нахимов" приступит к ходовым испытаниям в 2025 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Севмаш
Проекты
1144 Орлан
2020-й год
Выставки
МВМС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 23:54
  • 5815
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.11 22:08
  • 2
Стало известно о выгоде США от модернизации мощнейшего корабля ВМФ России
  • 21.11 20:03
  • 1
Аналитик Коротченко считает, что предупреждения об ответном ударе РФ не будет
  • 21.11 16:16
  • 136
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 21.11 13:19
  • 16
МС-21 готовится к первому полету
  • 21.11 13:14
  • 39
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 21.11 12:38
  • 1
ВСУ получили от США усовершенствованные противорадиолокационные ракеты AGM-88E (AARGM) для ударов по российским средствам ПВО
  • 21.11 12:14
  • 0
Один – за всех и все – за одного!
  • 21.11 12:12
  • 0
Моделирование боевых действий – основа системы поддержки принятия решений
  • 21.11 11:52
  • 11
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России
  • 21.11 04:31
  • 0
О "мощнейшем корабле" ВМФ РФ - "Адмирале Нахимове"
  • 21.11 01:54
  • 1
Проблемы генеративного ИИ – версия IDC
  • 21.11 01:45
  • 1
«Тегеран считает Россию хрупкой и слабой»: иранский эксперт «объяснил» суть якобы возникших разногласий между РФ и Исламской Республикой
  • 21.11 01:26
  • 1
Пентагон не подтвердил сообщения о разрешении Украине наносить удары вглубь РФ американским оружием
  • 20.11 20:38
  • 0
Ответ на ""Сбивать российские ракеты": в 165 км от границы РФ открылась база ПРО США"