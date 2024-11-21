Дональд Туск: Польша увеличит производство боеприпасов

ЦАМТО, 20 ноября. Польша увеличит производство боеприпасов и построит для этого новые предприятия.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 19 ноября премьер-министр республики Дональд Туск перед началом заседания кабинета министров.

"Сегодня мы примем решение о начале строительства новых предприятий и увеличении мощностей тех предприятий, которые уже производят боеприпасы", – сказал Д.Туск.

По его словам, в результате военной помощи Украине нехватка боеприпасов ощущается во всех странах ЕС и НАТО.

"Эта война показала полную неготовность большинства стран Европы, НАТО, если речь идет о запасах боеприпасов. Это один из самых больших недостатков, как в странах НАТО, так и в Польше. Сегодня мы придадим совершенно другой темп производству польских боеприпасов", – цитирует "РИА Новости" Д.Туска.