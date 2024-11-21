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ТАСС

В России изучают разработки советских инженеров для апробации в СВО

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Алексей Чадаев
Алексей Чадаев.
Источник изображения: dpru.obs.ru

Генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев отметил, что в советский период было множество разработок, но их заморозили

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Специалисты научно-производственного центра (НПЦ) "Ушкуйник" занимаются изучением архивных документов с советскими разработками в области беспилотной авиации для их потенциального применения в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор центра Алексей Чадаев.

"Недавно выяснилось, что еще с 1950-х годов было множество разработок, которые велись в СССР и были заморожены. Исходили из того, что будет ядерный конфликт. Какие тут ПТУРы [противотанковые управляемые ракеты]? Ведь что такое дрон на оптоволокне - это просто ПТУР нового поколения. И была масса очень изящных решений в прототипе, реализованных на том уровне развития технологий еще советскими инженерами в 1970-е и 1980-е годы. Мы сейчас занимаемся, скажем так, инженерной археологией, делая неожиданные находки и находя дедушек-разработчиков, которые еще что-то помнят", - рассказал глава организации.

В НПЦ "Ушкуйник" был разработан оптоволоконный дрон-камикадзе "Князь Вандал Новгородский", использующийся в зоне СВО с августа. "Грустный факт состоит в том, что обученных операторов, к сожалению, пока больше, чем таких дронов. Мы работаем над этим. И отдельно поставили себе задачу, что дрон на оптоволокне должен стоить как обычный FPV-дрон. Это должно быть не просто оружие, а дешевое оружие, чтобы у бойца, скажем так, руки не тряслись, когда он его запускает", - отметил Чадаев. 

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