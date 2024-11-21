Сражения на проводе: почему дрон "Князь Вандал" стал открытием СВО

Российский дрон-камикадзе "Князь Вандал Новгородский" был апробирован во время вторжения украинских войск в Курскую область. С тех пор на счету разработки солидное число уничтоженной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). В основе успеха аппарата — управление по оптоволоконному кабелю. Технология проводного управления применялась еще во времена Второй мировой войны. Старое доброе решение оказалось очень востребованным в спецоперации: "Вандал" не заглушить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а стабильность картинки с бортовой камеры позволяет оператору поражать самые сложные цели.

Дроны-камикадзе "Князь Вандал Новгородский" разработаны специалистами научно-производственного центра (НПЦ) "Ушкуйник" (Великий Новгород) и применяются в зоне спецоперации с августа 2024 года. Генеральный директор центра Алексей Чадаев рассказал в беседе с ТАСС, что в действительности боевой дебют "Князя Вандала" произошел с существенным опережением запланированных сроков.

"Это было не очень счастливое стечение обстоятельств. Ситуация с Курском заставила нас выкатить дрон на два с половиной месяца раньше, чем планировалось. Изделие было еще сырым. Если бы мы, условно говоря, потерпели еще два с половиной месяца, то могли бы применить "Князя Вандала" массово сразу на всем фронте и с максимальным эффектом. Но начались действия в Курской области, и надо было чем-то удивить неприятеля. Поэтому мы форсировали работу и работали тем, что есть", — сообщил Чадаев.

Цифры по результатам применения оптоволоконного дрона в зоне спецоперации засекречены. Известно лишь, что при его помощи удалось ликвидировать целый ряд неприятельских боевых бронированных машин, танков, артиллерийских установок, радиолокационных станций, комплексов РЭБ, опорных пунктов ВСУ и других целей.

Безусловно, статистика по применению "Князя Вандала" имеется, но не разглашается. Не буду называть конкретные цифры, однако военнослужащие очень положительно отзываются об аппарате, дрон показывает высокую эффективность. Аппарат используется на всех направлениях спецоперации и уже производится серийно

Алексей Чадаев

Генеральный директор НПЦ "Ушкуйник"

Плюсы и минусы

Работа на оптоволокне обеспечивает стабильную связь, а нечувствительность к воздействию средств РЭБ дает возможность выполнять задачи на минимальных высотах. Таким образом, аппараты могут проникать в укрытые зоны, где не проходят обычные радиосигналы. Также одним из серьезных преимуществ нового дрона является радионезаметность — украинские средства радиоэлектронной разведки не способны запеленговать "Князя Вандала". Эта особенность существенным образом повышает безопасность работы расчета БПЛА.

При запуске обычного дрона место запуска всегда пеленгуется, а значит, наши расчеты подвергаются опасности. То есть пеленгуется не только сам дрон, но и оператор. Определить место запуска "Вандала" невозможно. Второе: дрон не чувствителен к действию средств РЭБ. Когда все наглухо закрыто и заглушено, "Вандал" летит как положено

Алексей Чадаев

Генеральный директор НПЦ "Ушкуйник"

Радиус применения беспилотника составляет несколько километров. Аппарат не заменяет традиционные дроны с использованием радиоканала, а применяется на линии боевого соприкосновения точечно, для решения определенных задач.

"Из минусов — в целом в применении наш аппарат медленнее других дронов. Дело тут не в тяжести катушки, а в том, что если слишком быстро на нем лететь, [оптоволоконную] леску можно порвать. Поэтому "Князь Вандал" — это история не для гонок на FPV-дронах. Но красивая и качественная картинка перевешивает недостатки. Важно понимать, что хорошая картинка — это еще и возможность выбрать на финальной стадии, куда бить", — говорит Чадаев. По его словам, "Ушкуйник" обладает статистикой по случаям повреждения кабеля у "Князя Вандала", составленной на основании более чем 1 тыс. применений. На данный момент количество обрывов не превышает 1–2 на 10 пусков, разработчики работают над уменьшением этого показателя.

Специалист отмечает еще одно весомое преимущество хорошей картинки, которая получается при помощи дронов на оптоволокне. "Хорошая картинка позволяет задействовать искусственный интеллект для анализа применения. Допустим, у тебя есть библиотека роликов, записанных с дронов. При помощи нейросети эти данные можно использовать для анализа самых разных вещей в машинном режиме — от ошибок операторов до особенностей атмосферы воздуха и всего остального. Ролики, сделанные с помощью обычных FPV, не загрузишь в нейросеть — изображение еле видно. Это важная опция, которой мы могли бы воспользоваться", — говорит Чадаев.

В Сети можно найти множество ярких видеороликов с применением "Князя Вандала". Один из множества эпизодов произошел в ноябре на торецком направлении спецоперации, когда при помощи новгородских аппаратов была уничтожена колонна с украинской бронетехникой. "Дождь стоит, хоть топор вешай. И в этом сплошном дожде наши дроны просто размотали вражескую колонну. Очевидно, что противник рассчитывал, что уж в такую погоду ему точно ничего не угрожает. Здесь мои аплодисменты операторам, которые сумели в неблагоприятных для FPV-дронов погодных условиях дать такой результат", — сказал Чадаев.

"Князь" скоро будет не один"

Глава НПЦ "Ушкуйник" ранее анонсировал новые разработки в области беспилотных летательных аппаратов с оптоволоконной связью. На данный момент известно, что ряд новгородских дронов уже используются вместе с тепловизором, позволяя эффективно выполнять боевые задачи в ночное время.

"Вандал" используется не только в качестве камикадзе, но и для решения других задач, потому что он может оснащаться любой полезной нагрузкой, и это не обязательно боеприпас. "Вандал" может также использоваться как система связи

Алексей Чадаев

Генеральный директор НПЦ "Ушкуйник"

Со стороны ВСУ в последние месяцы спецоперации также фиксируются случаи применения оптоволоконных FPV-дронов, в числе которых изделия с названиями "Хижак RebOFF" и "Бандерик-Стричка". Аппараты разработаны на Украине и, по оценке специалистов, сделаны из комплектующих китайского производства. По словам главы НПЦ "Ушкуйник", в России в настоящее время также идет активная работа над созданием целого ряда дронов с оптоволоконной связью, причем над задачей работают самые разные команды разработчиков. "Я видел пять разных решений, но они все пока не серийные и существуют на уровне опытных образцов. Могу сказать, что в ближайшее время этот сектор ждет у нас бурный рост. В работу включились разные команды и предлагают разные свои разработки. "Князь" скоро будет не один", — заявил Чадаев.

Специалист отметил, что на данный момент прослеживается более эффективная работа украинской стороны в отношении средств РЭБ. Он подчеркнул, что создание "Князя Вандала", позволившего уйти от использования радиоканала, — своего рода российский ответ противнику.

Мы довольно-таки сильно отставали от противника по части РЭБ. РЭБ у Украины лучше, адаптивнее, они быстрее вычисляют, на каких частотах мы летаем, и быстрее их глушат. В этом смысле уход от радиоканала — наш ответ на некоторое превосходство противника в области применения средств РЭБ. <…> Если догонять врага, то никогда не догонишь. Надо думать не о том, как догонять, а про то, как нестандартно ответить и опередить противника

Алексей Чадаев

Генеральный директор НПЦ "Ушкуйник"

Особенностью спецоперации на Украине является постоянная гонка технологий, обе стороны конфликта неустанно работают над поиском новых решений и способов нейтрализации существующих. Дроны на оптоволокне не исключение. "Сейчас мы активно думаем над тем, как отбиваться от украинских дронов на оптоволокне, когда они появятся. Имея своего "Вандала", мы учимся их сбивать. Подробности на данный момент не раскрываем. <…> Противник пока не придумал, как бороться с "Вандалами". За прошедшие три месяца, к счастью, у них так и не появилось работающего решения. Хотя там этим вопросом занимаются лучшие умы. Минобороны Украины анонсировало отдельный хакатон, посвященный борьбе с оптоволокном, где соберутся десятки команд. Мы следим — вдруг что-то придумают и нам пригодится", — сказал Чадаев.

Специалист добавил, что на данный момент Украина не демонстрирует ничего нового в области беспилотных оптоволоконных решений. "По оптоволокну у противника пока ничего нет, чего стоило бы перенимать. Они стремительно побежали в эту сторону, и мы видим, как они побежали. Но сейчас Украина в статусе догоняющих", — подчеркнул он.

Обучение и дефицит дронов

Применение оптоволоконных дронов требует знания ряда нюансов. Для их эффективного использования оператору, работающему с обычными FPV-дронами, нужно пройти переобучение.

Для работы с дронами на оптоволокне оператор должен переучиваться, даже если речь идет об опытном специалисте. Потому что многие приемы, характерные для FPV-дронов, здесь работают не так. На "Вандале" надо летать по-другому, нежели на обычных аппаратах

Алексей Чадаев

Генеральный директор НПЦ "Ушкуйник"

Он также отметил, что лучшими инструкторами становятся те военнослужащие, которые сами постоянно имеют дело с боевым применением оптоволоконных дронов. "Поэтому перед нами стоит задача сделать так, чтобы FPV-расчеты работали не только в качестве операторов, но и инструкторов. Их задача — не учить летать, а обучать грамотному боевому применению. Мы исходим из того, что каждый оператор должен быть еще немного инструктором, чтобы бойцы учили бойцов. А мы в любом случае помогаем им", — говорит Чадаев.

Ранее в НПЦ "Ушкуйник" сообщали, что стоимость оптоволоконного "Князя Вандала Новгородского" сопоставима со стоимостью обычных FPV-дронов. По различным оценкам, в настоящее время цена подобных аппаратов на рынке существенно разнится и составляет от 30 до 80 тыс. рублей. В то же время, по словам Чадаева, сегодня дронов на оптоволокне в зоне СВО не хватает: количество обученных операторов превышает число доступных аппаратов. "Грустный факт состоит в том, что обученных операторов, к сожалению, пока больше, чем таких дронов. Мы работаем над этим. И отдельно поставили себе задачу, что дрон на оптоволокне должен стоить как обычный FPV-дрон. Это должно быть не просто оружие, а дешевое оружие, чтобы у бойца, скажем так, руки не тряслись, когда он его запускает", — уточнил гендиректор новгородского центра.

В настоящее время специалисты НПЦ "Ушкуйник" продолжают исследовать опыт советских инженеров и много работают с архивной информацией, которая может послужить на благо Вооруженных сил РФ в конфликте с Украиной. "Недавно выяснилось, что еще с 50-х годов было множество разработок, которые велись в СССР и были заморожены. Исходили из того, что будет ядерный конфликт. Какие тут ПТУРы? Ведь что такое дрон на оптоволокне? Это просто ПТУР нового поколения. И была масса очень изящных решений в прототипе, реализованных на том уровне развития технологий еще советскими инженерами в 70-е и 80-е годы. Мы сейчас занимаемся, скажем так, инженерной археологией, делая неожиданные находки и находя дедушек-разработчиков, которые еще что-то помнят", — говорит Чадаев.

Екатерина Адамова