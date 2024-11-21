Аналитик Коротченко считает, что предупреждения об ответном ударе РФ не будет

По мнению главного редактора журнала "Национальная оборона", доктрина уже все определила, поэтому не будет смысла объяснять логику и мотивацию действий Москвы

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Россия никому не должна объяснять логику и мотивацию действий при ответном ударе. Такое мнение ТАСС выразил военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Доктрина все определила, какие конкретно будут приниматься решения - это уже прерогатива высшего политического руководства. Военные готовы выполнить любой приказ, который отдаст верховный главнокомандующий. <...> В данном случае говорим про то, что ATACMS применены, вопросы реакции и оценки - здесь никого ни о чем не надо информировать заранее, если конкретное решение принято. Не нужны какие-то предупреждения. Есть атака, есть факт ответных действий, есть документ, который вступил в силу. Поэтому, знаете, кричать "сейчас мы ударим", наверное, смысла нет. Объяснять логику и мотивацию наших действий никому не следует. По той причине, что уже доктринально все определено", - сказал Коротченко.

Он подчеркнул, что теоретические условия и критерии применения ядерного оружия определены, есть доктрина, а применение документа в конкретной ситуации - это уже прерогатива Генштаба ВС РФ и верховного главнокомандующего "по результатам целесообразности именно такого варианта ядерного реагирования".

Как сообщила 17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники, президент США Джо Байден разрешил наносить удары с территории Украины вглубь России американскими тактическими баллистическими ракетами ATACMS. Публично администрация США не признает, но и не отрицает достоверность этих сведений. Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что некоторые страны ЕС также разрешили использовать свое оружие для ударов вглубь России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 19 ноября предупредил, что обновленная ядерная доктрина РФ предполагает возможность ядерного ответа в случае использования западных неядерных ракет против России. Ранее он указывал, что принятое западными странами решение означает "качественно новый виток" напряженности.