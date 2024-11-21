ВС Латвии получат дополнительные ББМ CAVS с колесной формулой 6x6

ЦАМТО, 20 ноября. Финская компания Patria достигла договоренности о производстве и поставке Минобороны Латвии 56 дополнительных ББМ CAVS с колесной формулой 6x6.

Стоимость соглашения в рамках международной программы Common Armored Vehicle System (CAVS) составляет более 60 млн. евро. Техника будет применяться в качестве машин командования и боевого управления (C2). В производстве будут задействованы возможности национальной промышленности Латвии, включая открытый в мае 2024 года завод по производству бронированных машин Patria в Валмиере.

Латвия стала первым заказчиком варианта бронемашины командования и боевого управления в рамках программы CAVS. Поставки бронемашин начнутся до конца текущего года и продлятся до 2029 года.

Как заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, покупка новых бронированных машин командования и боевого управления значительно повысит боевые возможности ВС страны, а также будет способствовать развитию латвийской военной промышленности.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2021 года министерства обороны Финляндии и Латвии подписали с финской компанией Patria рамочное соглашение об управлении этапом производства бронированных машин с колесной формулой 6x6. Одновременно МО Латвии и Patria заключили контракт на поставку более 200 бронетранспортеров CAVS с колесной формулой 6x6, включая поддержку и обучение. Поставка техники запланирована на период до 2029 года.

Совместное с латвийской Unitruck предприятие Defence Partnership Latvia, контрольный пакет акций которого принадлежит Patria, руководит производственными процессами в Латвии. Согласно планам, в Латвии ежегодно будут выпускать около 30 бронетранспортеров с колесной формулой 6x6.

На военной базе "Адажи" 5 августа 2024 года состоялась официальная церемония передачи ВС Латвии первой разработанной компанией Patria бронемашины CAVS с колесной формулой 6x6, произведенной на территории Латвии. Машина была передана 3-й Латгальской бригаде Земессардзе (Национальной гвардии, являющейся составной частью ВС Латвии).

В настоящее время в реализуемой с 2019 года многонациональной программе закупки унифицированной бронированной машины CAVS с колесной формулой 6х6 участвуют ВС Латвии, Финляндии, Швеции и Германии. Компания Patria, являющаяся разработчиком ББМ, уже получила заказы на поставку более 750 бронемашин. Программа открыта для участия других европейских стран с аналогичными требованиями к технике при условии одобрения стран-участниц.