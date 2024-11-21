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ТАСС

Космонавт Вагнер рассказал об исследовании нарушений зрительного слежения на МКС

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Иван Вагнер
Иван Вагнер.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ ТАСС

Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер пояснил, что в эксперименте с помощью очков виртуальной реальности, электродов и программного обеспечения исследуются механизмы сенсорных взаимодействий и адаптаций

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер рассказал о ходе выполнения научного эксперимента "Виртуал", направленного на исследование нарушений зрительного слежения у космонавтов в условиях невесомости.

"С первых дней полета мы выполняем научный эксперимент "Виртуал". В эксперименте с помощью очков виртуальной реальности, электродов и программного обеспечения исследуются механизмы сенсорных взаимодействий и адаптаций. То есть нарушения зрительного слежения в условиях невесомости ввиду отсутствия в центральной нервной системе информации о положении и движении тела от вестибулярного аппарата и последующая адаптация", - рассказал Вагнер.

По его словам, также в ходе эксперимента разрабатывается методология надежности зрительного слежения в сложных динамических и визуальных условиях, вызывающих дезориентацию и иллюзии пространственного положения.

Вагнер уточнил, что исследования в рамках эксперимента "Виртуал" проводятся до, в ходе и после длительного космического полета. "При этом исследуются все формы зрительного слежения в отсутствие и на фоне дополнительных зрительных помех", - добавил он.

Космонавт подчеркнул, что дезориентация, нарушения восприятия и сенсомоторных функций существенно снижают профессиональную работоспособность космонавтов. "Это может быть критичным при выполнении рабочих операций в орбитальных и межпланетных полетах, в особенности - после посадки на космические объекты. Эксперимент "Виртуал" позволяет получить объективные и точные данные о влиянии невесомости на состояние вестибулярной функции", - отметил он. 

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