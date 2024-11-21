WP: Байден одобрил поставку противопехотных мин на Украину

По данным издания, их будут применять "только на территории, которую Вашингтон считает украинской"

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден санкционировал поставку на Украину противопехотных мин. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на двух американских чиновников.

По их словам, данное решение обосновано возможностью "прорыва российских войск на востоке Украины". Источники утверждают, что противопехотные мины будут применяться только на территории, которую Вашингтон считает украинской.

Отмечается, что эта мера противоречит политике администрации Байдена, которая в 2022 году приняла решение ограничить применение противопехотных мин, фактически отказавшись от них за пределами Корейского полуострова.

Издание напоминает, что Байден, будучи кандидатом в президенты, подверг жесткой критике 45-го президента США Дональда Трампа за то, что его администрация сняла ограничения на использование противопехотных мин. Демократ называл это решение безрассудным.