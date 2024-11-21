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ТАСС

Starship завершил шестой испытательный полет

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Starship
Starship.
Источник изображения: nplus1.ru

Корабль приводнился в Индийском океане

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Американская компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, успешно завершила во вторник шестой испытательный пуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship. Трансляция велась на странице компании в X (ранее Twitter).

В ходе запуска проверялись ключевые технические улучшения аппарата, включая повторное зажигание двигателя Raptor в космосе. Как заявили ведущие трансляции, перед SpaceX не стояла задача сохранить прототип корабля целым, основной целью было получить как можно больше данных телеметрии. Полет продлился чуть более часа и завершился приводнением в Индийском океане.

"Приводнение подтверждено! Поздравляем всю команду с замечательным шестым тестовым полетом Starship", - говорится на странице SpaceX в соцсети X.

В этот раз компании не удалось осуществить захват ускорителя Super Heavy по его возвращении на специальную платформу Mechazilla. Вместо этого спустя примерно 8 минут ускоритель, спустившись с высоты около 100 км, приводнился в Мексиканском заливе.

Наблюдать за запуском вместе с Маском впервые приехал избранный президент США Дональд Трамп. "Удачи Илону Маску и замечательным патриотам, которые работают над этим невероятным проектом", - написал он на своей странице в соцсети Truth Social перед стартом. В прямом эфире за ходом испытательного полета следили 7 млн человек.

Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые ускоритель Super Heavy и корабль Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю. Согласно текущему проекту, общая высота космической системы составляет 121 м (корабля - 50 м, ускорителя - 71 м), диаметр - 9 м, грузоподъемность - 100-150 т. 

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