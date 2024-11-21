Войти
ТАСС

The Times: Украина располагает около 50 ракетами ATACMS

424
0
0
Ракетный комплекс ATACMS
Ракетный комплекс ATACMS.
Источник изображения: © Sgt. 1st Class Andrew Dickson/ U.S. Army via AP

По информации издания, ВСУ имеют достаточное количество систем залпового огня HIMARS и MLRS M270 для их запуска, однако сами ракеты остаются у них в дефиците

ЛОНДОН, 20 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время располагают примерно 50 ракетами ATACMS американского производства. Об этом сообщила британская газета The Times.

Согласно изданию, ВСУ имеют достаточное количество ракетных систем залпового огня HIMARS и MLRS M270 для запуска ATACMS, однако сами ракеты остаются у них в дефиците.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил наносить удары с территории Украины вглубь РФ ракетами ATACMS. Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ в ночь на 19 ноября ударили по территории Брянской области ракетами ATACMS, пять из них сбиты комплексами "Панцирь" и С-400, еще одна повреждена. Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в саммите Группы двадцати, комментируя произошедшее, заявил, что нанесенные ВСУ удары по Брянской области ракетами ATACMS служат сигналом, что Запад хочет эскалации. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
HIMARS
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Лавров Сергей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 23:54
  • 5815
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.11 22:08
  • 2
Стало известно о выгоде США от модернизации мощнейшего корабля ВМФ России
  • 21.11 20:03
  • 1
Аналитик Коротченко считает, что предупреждения об ответном ударе РФ не будет
  • 21.11 16:16
  • 136
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 21.11 13:19
  • 16
МС-21 готовится к первому полету
  • 21.11 13:14
  • 39
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 21.11 12:38
  • 1
ВСУ получили от США усовершенствованные противорадиолокационные ракеты AGM-88E (AARGM) для ударов по российским средствам ПВО
  • 21.11 12:14
  • 0
Один – за всех и все – за одного!
  • 21.11 12:12
  • 0
Моделирование боевых действий – основа системы поддержки принятия решений
  • 21.11 11:52
  • 11
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России
  • 21.11 04:31
  • 0
О "мощнейшем корабле" ВМФ РФ - "Адмирале Нахимове"
  • 21.11 01:54
  • 1
Проблемы генеративного ИИ – версия IDC
  • 21.11 01:45
  • 1
«Тегеран считает Россию хрупкой и слабой»: иранский эксперт «объяснил» суть якобы возникших разногласий между РФ и Исламской Республикой
  • 21.11 01:26
  • 1
Пентагон не подтвердил сообщения о разрешении Украине наносить удары вглубь РФ американским оружием
  • 20.11 20:38
  • 0
Ответ на ""Сбивать российские ракеты": в 165 км от границы РФ открылась база ПРО США"