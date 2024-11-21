The Times: Украина располагает около 50 ракетами ATACMS

По информации издания, ВСУ имеют достаточное количество систем залпового огня HIMARS и MLRS M270 для их запуска, однако сами ракеты остаются у них в дефиците

ЛОНДОН, 20 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время располагают примерно 50 ракетами ATACMS американского производства. Об этом сообщила британская газета The Times.

Согласно изданию, ВСУ имеют достаточное количество ракетных систем залпового огня HIMARS и MLRS M270 для запуска ATACMS, однако сами ракеты остаются у них в дефиците.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил наносить удары с территории Украины вглубь РФ ракетами ATACMS. Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ в ночь на 19 ноября ударили по территории Брянской области ракетами ATACMS, пять из них сбиты комплексами "Панцирь" и С-400, еще одна повреждена. Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в саммите Группы двадцати, комментируя произошедшее, заявил, что нанесенные ВСУ удары по Брянской области ракетами ATACMS служат сигналом, что Запад хочет эскалации.