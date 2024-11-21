Войти
Вестник Мордовии

Разведывательная РХМ-9 готова действовать в условиях ядерного апокалипсиса

480
0
+3

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В России создана машина радиационной, химической и биологической разведки РХМ-9. Она обладает уникальными возможностями - например, в автоматическом режиме ей по силам распознавать более трех тысяч видов различных химических веществ.

Имеющееся оборудование также позволяет передавать полученные данные по специальным каналам автоматизированной системы управления войсками.

Штатный беспилотный комплекс может проводить разведку на дистанции до 25 километров.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В качестве платформы использован КамАЗ-63969 "Тайфун-К" (6х6), с хорошей броней и противоминной защитой.

По обнародованным официальным данным, длина составляет 7,8 метра, ширина - 2,5 метра, высота по крыше корпуса - 2,7 метра.

Скорость ведения РХМ разведки по пересеченной местности от 5 до 20 км/ч, на дорогах - от 20 до 50 км/ч.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Максимальная же скорость по шоссе может достигать 105 км/ч. Мощность двигателя - 450 л.с. Запас хода по топливу -1200 км. Полная масса - 20000 кг.

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Тайфун-К
Проекты
Тайфун
Ядерный щит
ЯО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 23:54
  • 5815
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.11 22:08
  • 2
Стало известно о выгоде США от модернизации мощнейшего корабля ВМФ России
  • 21.11 20:03
  • 1
Аналитик Коротченко считает, что предупреждения об ответном ударе РФ не будет
  • 21.11 16:16
  • 136
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 21.11 13:19
  • 16
МС-21 готовится к первому полету
  • 21.11 13:14
  • 39
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 21.11 12:38
  • 1
ВСУ получили от США усовершенствованные противорадиолокационные ракеты AGM-88E (AARGM) для ударов по российским средствам ПВО
  • 21.11 12:14
  • 0
Один – за всех и все – за одного!
  • 21.11 12:12
  • 0
Моделирование боевых действий – основа системы поддержки принятия решений
  • 21.11 11:52
  • 11
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России
  • 21.11 04:31
  • 0
О "мощнейшем корабле" ВМФ РФ - "Адмирале Нахимове"
  • 21.11 01:54
  • 1
Проблемы генеративного ИИ – версия IDC
  • 21.11 01:45
  • 1
«Тегеран считает Россию хрупкой и слабой»: иранский эксперт «объяснил» суть якобы возникших разногласий между РФ и Исламской Республикой
  • 21.11 01:26
  • 1
Пентагон не подтвердил сообщения о разрешении Украине наносить удары вглубь РФ американским оружием
  • 20.11 20:38
  • 0
Ответ на ""Сбивать российские ракеты": в 165 км от границы РФ открылась база ПРО США"