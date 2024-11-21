Разведывательная РХМ-9 готова действовать в условиях ядерного апокалипсиса

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В России создана машина радиационной, химической и биологической разведки РХМ-9. Она обладает уникальными возможностями - например, в автоматическом режиме ей по силам распознавать более трех тысяч видов различных химических веществ.

Имеющееся оборудование также позволяет передавать полученные данные по специальным каналам автоматизированной системы управления войсками.

Штатный беспилотный комплекс может проводить разведку на дистанции до 25 километров.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В качестве платформы использован КамАЗ-63969 "Тайфун-К" (6х6), с хорошей броней и противоминной защитой.

По обнародованным официальным данным, длина составляет 7,8 метра, ширина - 2,5 метра, высота по крыше корпуса - 2,7 метра.

Скорость ведения РХМ разведки по пересеченной местности от 5 до 20 км/ч, на дорогах - от 20 до 50 км/ч.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Максимальная же скорость по шоссе может достигать 105 км/ч. Мощность двигателя - 450 л.с. Запас хода по топливу -1200 км. Полная масса - 20000 кг.

Лев Романов