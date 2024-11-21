Спасительная «паутина»: разработаны тросовые укрытия для авиатехники

Такие сооружения смогут защитить от тактических дронов-камикадзе и минимизировать ущерб при атаке более мощных БПЛА

В России разработали противодроновые укрытия для самолетов и вертолетов. Они состоят из стальных складывающихся арок и тросовых секций, которые позволяют сдержать даже достаточно крупный БПЛА. Эксперты отмечают, что такие укрытия смогут защитить от небольших тактических дронов-камикадзе и минимизировать ущерб при атаке более мощных машин. Разные виды укрытий для техники и промышленных объектов, новые дроны и стрелковое оружие можно увидеть на международной выставке «Интерполитех» в Москве.

Защита из троса

Защитная конструкция для вертолетов — это раскладывающаяся полусфера диаметром 16 м. Такое решение позволяет посадить вертолет в центр укрытия, после чего разложить над ним тросовую конструкцию. Она состоит из жесткого каркаса, изготовленного из стальной квадратной трубы и тросовой сетки. Сторона ячейки такой сетки варьируется от 50 до 180 мм.

Закрывать и открывать конструкцию помогают специальные гидроцилиндры. Способ установки — фиксация центральных узлов в аэродромном покрытии. Масса укрытия — около 10 т. Разработчик — компания Garda.

Есть и второй вариант укрытия — более простой. С помощью восьми столбов и тросовой сетки на аэродроме сооружается прямоугольное укрытие длиной 32 м и шириной 26 м при высоте 9 м.

Заправка вертолета Ми-8АМТШ, задействованного в специальной военной операции на харьковском направлении, на полевом аэродроме Источник изображения: Фото: РИА Новости

Тросовая сетка защищает авиатехнику со всех сторон. Одна из сторон, откуда будут закатывать летательные аппараты, — это откидывающийся полог из тросовой сетки. Разработчик заявляет, что обе конструкции позволяют защитить от БПЛА противника вертолет Ми-8. В таком случае менее габаритные Ка-52 или Ми-28 также легко поместятся в укрытие.

Для самолетов компания предлагает каркасные конструкции ангарного типа. Внутренний ее объем: длина — 30 м, высота — 9 м, ширина — 12 м.

Каркас такого ангара состоит из вертикальных арок-опор, изготовленных из стальной квадратной трубы. Пространство между ними заполняется «паутиной» из тросов. Конструкция устанавливается на ленточный фундамент или специальный контур из стального профиля.

Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции Источник изображения: Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон

— Вся авиационная техника дорогая, и ущерб, который наносят беспилотники, конечно, многократно будет превышать расходы на создание такой защиты, — рассказал «Известиям» заместитель генерального директора компании Garda Дмитрий Власов. — Такие укрытия можно усиливать по желанию заказчика, и они смогут удерживать даже большие БПЛА самолетного типа. Кроме того, ячейки не пропустят небольшие дроны — они в них не проскочат. Конечно, энергию взрыва они пропустят — сетка есть сетка. Но если взрыв будет, он произойдет на удалении, и это серьезно сократит ущерб.

Кроме того, такие укрытия можно усиливать средствами радиоэлектронной борьбы или ПВО, отметил он.

По словам разработчика, сетка изготавливается из нержавеющих тросов и деталей-соединителей. Производятся они в России. Компания Garda также изготавливает, монтирует и обслуживает конструкции.

Вертолет Ми-28 во время боевого вылета в зоне специальной военной операции Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Такие укрытия смогут спасти от дронов-камикадзе, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Паутина из тросов остановит любой из них, — рассказал он. — Попытки вывести нашу авиацию на аэродромах таким способом фиксировались даже в глубине территории страны.

Также на выставке была представлена защитная система «Периметр», которая позволяет контролировать ту или иную территорию. Для того чтобы пресечь проникновение человека или животного, на забор охраняемого объекта крепятся специальные датчики, соединенные оптоволоконным кабелем.

— В случае если оказывается какое-то давление на провод, сразу идет сигнал в пункт охраны, — рассказали разработчики. — Система потребляет минимум электроэнергии — на аккумуляторах может работать до двух лет. Ее уже готовы устанавливать на аэродромах страны.

Боевые дроны

Концерн «Калашников» представил целую линейку стрелкового оружия — автоматы АК-12, пистолет ППК-20, ручной пулемет РПЛ-20, снайперскую винтовку СВ-98 и другие системы.

Кроме того, на выставке показали два небольших тактических дрона — БПЛА «Голиаф» и «Каракурт». Оба беспилотника представлены в двух модификациях — для дневного и ночного применения. Беспилотник «Голиаф» выполнен в разведывательно-ударном варианте. Время полета аппарата — до 40 минут. Радиус действия — 4 км.

БПЛА «Голиаф» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Дрон может спокойно нести гранатометные выстрелы, — отметил представитель компании-разработчика «ЮВС Авиа» (входит в концерн «Калашников») Роман Бартагов. — На нем размещается система сброса, за счет которой он работает не только в режиме «камикадзе», но и способен атаковать противника гранатометными выстрелами, поражать легкобронированную технику противника или живую силу.

Беспилотник «Каракурт» предназначен для разведывательных целей. Время полета — 25 минут, радиус действия — 1,5–2 км.

БПЛА «Каракурт» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Каракурт» помещается в транспортно-пусковом контейнере и извлекается из него за счет пружины — это серьезно сокращает время развертывания. Кроме того, контейнер предохраняет БПЛА от любых механических повреждений, что позволяет его носить в рюкзаке.

— Беспилотники прошли апробацию в зоне СВО, — рассказал Роман Бартагов. — Отзывы от военных положительные. Поэтому на данный момент продукция готовится к полномасштабному производству и поступлению в войска.

По словам изготовителей, эти небольшие дроны-разведчики можно запускать и в помещении. Они могут стать «глазами» штурмовых групп, двигаясь впереди и передавая картинку бойцам.

Богдан Степовой

Андрей Федоров