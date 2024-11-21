Президент Сербии не сомневается в заявлениях Путина по ядерной доктрине РФ

Мадрид. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Сербии Александр Вучич заверил, что президент России Владимир Путин не будет сомневаться, применять ли ядерное оружие, если сочтет, что это необходимо для обеспечения безопасности страны.

"Те, кто думают, что Путин лукавит, когда предупреждает о возможности использования ядерного оружия, никогда в жизни не видели Путина", - цитирует Вучича испанское агентство EFE.

По его словам, на Западе считают, что президент РФ блефует. Но в случае реальной угрозы безопасности и при отсутствии альтернатив он не будет сомневаться ни минуты, заверил сербский лидер, отметив, что знает Путина, как немногие другие.