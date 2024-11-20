В ходе специальной военной операции ракетчики и артиллеристы успешно решают сложные задачи в самых непростых условиях боевой обстановки.

Генерал-лейтенант Дмитрий Клименко. Источник: redstar.ru

19 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ

О боевом применении артиллерии в спецоперации, перспективах развития рода войск, образцах вооружения и военной техники, показывающих высокую боевую эффективность и надёжность, разведывательно-огневых и разведывательно-ударных комплексах, тактике действий артиллерийских подразделений в нынешних реалиях, повышении эффективности подготовки офицеров и младших специалистов ракетных войск и артиллерии и о многом другом «Красной звезде» рассказывает начальник ракетных войск и артиллерии Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Дмитрий КЛИМЕНКО.

– Дмитрий Николаевич, расскажите о роли артиллерии в спецоперации, а также о перспективах развития рода войск.

– Опыт специальной военной операции показывает, что ракетные войска и артиллерия по-прежнему играют ключевую роль в разгроме противника, являясь одним из наиболее эффективных средств огневого поражения, выполняют наибольший объём огневых задач.

Ракетные войска и артиллерия по праву являются основной огневой силой Сухопутных войск и подтверждают высокое звание «бога войны», заслуженное артиллеристами на полях сражений в Великой Отечественной войне.

Что касается перспектив развития ракетных войск и артиллерии, то опыт ведения боевых действий в ходе специальной военной операции несомненно подтверждает правильность определённых нами ещё до её начала направлений развития рода войск. Они заключаются в переходе ракетных войск и артиллерии к разведывательно-огневой системе, которая представляет собой совокупность разведывательной, огневой, управляющей и обеспечивающей подсистем. Их взаимодействие позволяет наиболее эффективно выполнять задачи по огневому поражению противника в ходе ведения разведывательно-ударных действий.

Постоянный анализ полученного опыта и результатов боевого применения ракетных войск и артиллерии позволяет нам корректировать направления создания перспективного облика рода войск, что находит своё отражение не только в совершенствовании уже существующих, но и в создании перспективных образцов артиллерийского и ракетного вооружения.

– Произошли ли в ходе спецоперации изменения организационно-штатной структуры ракетных войск и артиллерии? Если да, то что послужило основным фактором этого процесса?

– Все основные изменения организационно-штатной структуры формирований рода войск в ходе специальной военной операции носят точечный характер и направлены на повышение эффективности их боевого применения с целью максимальной реализации возможностей по огневому поражению противника.

Так, к примеру, учитывая положительный опыт боевого применения барражирующих боеприпасов и FPV-дронов, в состав артиллерийских соединений оперативно был включён комплекс управляемого вооружения типа «Ланцет», что позволило существенно повысить возможности по уничтожению современных 155-мм орудий иностранного производства, поставляемых США и другими странами НАТО.

Вместе с тем развитие ракетных войск и артиллерии и наращивание их боевого состава продолжается в плановом порядке и обусловлено главным образом характером прогнозируемых вызовов и угроз безопасности Российской Федерации на обозримую перспективу.

– Какие из образцов вооружения и военной техники ракетных войск и артиллерии показали в реальных боевых условиях максимальную эффективность и надёжность?

– Все образцы, стоящие на вооружении ракетных войск и артиллерии, успешно применяются в зоне специальной военной операции, показывая высокую боевую эффективность, надёжность, и подтверждают тем самым заложенные в них тактико-технические характеристики.

Так, наряду с самым эффективным орудием на сегодняшний день – модернизированной 152-мм самоходной гаубицей «Мста-С» не менее результативно применяется высокомобильное 152-мм самоходное артиллерийское орудие «Мальва» на колёсном базовом шасси. Имея унифицированную с «Мстой» артиллерийскую часть, «Мальва» обеспечивает ведение огня с использованием всей имеющейся линейки боеприпасов, в том числе и высокоточных снарядов «Краснополь-М2».

Средства массовой информации, в том числе зарубежные, не оставляют без внимания и ракетный комплекс «Искандер». Подтверждая звание лучшего оперативно-тактического ракетного комплекса в мире, «Искандер» не только применяется для поражения важных стационарных объектов военно-промышленного комплекса и инфраструктуры противника, но и является эффективным средством борьбы с РСЗО HIMARS и средствами ПВО.

– По каким направлениям развиваются вооружение и техника ракетных войск и артиллерии с учётом опыта спецоперации?

– Постоянный анализ боевого применения вооружения ракетных войск и артиллерии позволяет оперативно выдавать предприятиям оборонно-промышленного комплекса требования по их совершенствованию и вносить изменения в конструкцию образцов вооружения, реализуя заложенный в них модернизационный потенциал.

К примеру, в условиях активного применения противником ударных БпЛА всем предприятиям – производителям артиллерийского вооружения были выданы требования по повышению защищённости артиллерийских систем от дальних средств поражения. В результате в настоящее время все поступающие в войска артиллерийские комплексы оснащаются навесными комплектами дополнительной защиты, так называемыми мангалами, а также средствами радиоэлектронной борьбы, обеспечивая живучесть нашей артиллерии на поле боя.

Хочется отметить, что военная наука не стоит на месте, и параллельно с модернизацией существующих образцов вооружения продолжается активная работа по созданию принципиально новых высокомобильных ракетных и артиллерийских комплексов с увеличенными характеристиками по дальности и точности стрельбы, а также боеприпасов с повышенным могуществом.

– Насколько повысилась эффективность разведывательно-огневых и разведывательно-ударных комплексов и за счёт чего?

– Применение подразделений ракетных войск и артиллерии в составе разведывательно-огневых и разведывательно-ударных комплексов существенно повышает эффективность огневого поражения противника.

При этом включение в их состав современных средств автоматизированного управления из состава межвидовой системы информационного обмена позволяет решить задачу поддержки принятия решения командирами, минимизировать цикл «разведка – поражение» и повысить живучесть подразделений артиллерии на поле боя.

Опыт специальной военной операции показывает, что ракетные войска и артиллерия по-прежнему играют ключевую роль в разгроме противника, являясь одним из наиболее эффективных средств огневого поражения, выполняют наибольший объём огневых задач

– Изменилась ли тактика действий артиллерийских подразделений в нынешних реалиях?

– Контрбатарейная борьба – одна из основных задач ракетных войск и артиллерии в специальной военной операции, и для её решения важно сохранить живучесть наших подразделений. Наличие у противника большого количества средств артиллерийской разведки, ударных беспилотных летательных аппаратов, высокоточных и барражирующих боеприпасов ставят эту задачу во главу угла.

Для этого нами эффективно применяются такие способы боевых действий артиллерии, как манёвренно-огневые и выжидательно-огневые, а в перспективе уже рассматривается введение новой формы применения артиллерии – «огневые действия».

Прежде всего, это обусловлено подтверждённой на практике возможностью решения целого ряда задач только за счёт применения средств огневого поражения противника.

Наиболее показательными в этом отношении служат регулярные видеоподтверждения результатов ударов ракетного комплекса «Искандер» по ключевым военным объектам противника и его энергетической инфраструктуре.

– Что предпринимается для повышения эффективности подготовки офицеров и младших специалистов ракетных войск и артиллерии? Как в целом вы оцениваете их профессиональный уровень?

– Высокий уровень подготовки специалистов и подразделений рода войск достигается, прежде всего, за счёт систематической работы по внедрению в процесс обучения передового опыта боевого применения ракетных войск и артиллерии, полученного в ходе специальной военной операции, и этот процесс не прерывается ни на минуту.

Этому же способствует и непрерывное совершенствование учебно-материальной базы учебных центров и высших учебных заведений рода войск. Так, в учебный процесс широко внедряются современные тренажёры, в том числе с технологиями дополненной реальности. Наращенные оборонно-промышленным комплексом темпы производства современных артиллерийских систем позволяют в опережающем порядке обеспечивать учебные центры и вузы современным ракетно-артиллерийским вооружением. Тесное взаимодействие с заводами-изготовителями даёт возможность в кратчайшие сроки осуществлять подготовку инструкторов непосредственно на производственной базе.

Весь этот комплекс взаимосвязанных мероприятий позволил нам существенно повысить мастерство ракетчиков и артиллеристов.

Хочется отметить и тот факт, что совершенствуется и система подготовки специалистов рода войск. Распоряжением Правительства Российской Федерации в кратчайшие сроки сформировано Саратовское высшее артиллерийское командное училище. Уже с сентября текущего года началось обучение первого набора курсантов. Кроме того, включение в состав училища учебного центра подготовки младших специалистов, на базе которого оно было сформировано, позволило повысить эффективность подготовки офицеров-артиллеристов за счёт их совместной подготовки с младшими специалистами.

О высоком профессиональном уровне наших ракетчиков и артиллеристов в специальной военной операции свидетельствует количество государственных наград, полученных ими, а также полученные государственные награды и почётные наименования, присвоенные воинским частям и соединениям рода войск. Так, пять артиллеристов удостоены высокого звания Героя России. К большому сожалению, среди них есть те, кто получил его посмертно. 14 воинских частей и соединений рода войск стали гвардейскими, а три награждены орденами.

– Как вы оцениваете историческое наследие ракетных войск и артиллерии в нашей стране?

– История ракетных войск и артиллерии насчитывает более шести веков. Впервые артиллерия, или «наряд», как в то время её называли, использовалась в августе 1382 года при защите Москвы от орд хана Тохтамыша. С тех пор артиллерия, а впоследствии и ракетные войска играют одну из ключевых ролей в достижении военных побед.

В годы Великой Отечественной войны артиллерия показала всю свою мощь и в боях заслужила высокое звание «бога войны». 19 ноября 1942 года именно залпы тысяч артиллерийских орудий ознаменовали начало контрнаступления под Сталинградом, во многом определившего исход войны.

Сегодня славные традиции предшественников достойно продолжает нынешнее поколение военнослужащих. Артиллеристы и ракетчики успешно решают сложные боевые задачи в специальной военной операции.

– Дмитрий Николаевич, что можете пожелать военнослужащим и ветеранам рода войск, а также создателям ракетно-артиллерийского вооружения в День ракетных войск и артиллерии?

– Уважаемые товарищи! Поздравляю личный состав и ветеранов ракетных войск и артиллерии, учёных и специалистов оборонно-промышленного комплекса с Днём ракетных войск и артиллерии! Многовековая героическая история ракетных войск и артиллерии неразрывно связана с историей нашей страны, а доблесть и мужество артиллеристов и ракетчиков навсегда вписаны в её ратную летопись. Более шести веков артиллеристы, а затем и ракетчики верой и правдой служат своему Отечеству. И сегодня ракетчики и артиллеристы приумножают ратные традиции предшественников в ходе выполнения боевых задач в специальной военной операции, проявляя мужество и беззаветную преданность Отечеству. Высокой оценки заслуживает и труд работников оборонных предприятий. Качество и надёжность созданных ими ракетных и артиллерийских комплексов позволяют военнослужащим успешно решать боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции. Уверен, что личный состав ракетных войск и артиллерии будет и впредь достойно продолжать традиции нашего родного рода войск.

Поздравляю всех с праздником! Благодарю за верную службу и добросовестный труд! Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых достижений во имя России!

Даниил Константинов