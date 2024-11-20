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ТАСС

Эрдоган заявил о необходимости реформирования Совбеза ООН

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: Гавриил Григоров/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент Турции отметил, что очередным проявлением неспособности организации урегулировать кризисы в мире стал украинский конфликт

СТАМБУЛ, 19 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН как структуры, которая не справляется со своей основной миссией - поддержанием глобальной стабильности.

"Совет Безопасности ООН, главной задачей которого является поддержание глобальной стабильности, превратился в элитарную структуру, которая ставит во главу угла интересы только пяти постоянных членов (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция - прим. ТАСС). Этому не может быть разумного объяснения. Мир больше пяти государств", - сказал Эрдоган по итогам участия в саммите Группы двадцати (G20) в Бразилии. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

По мнению турецкого лидера, очередным проявлением неспособности ООН урегулировать кризисы в мире стал украинский конфликт. Эрдоган напомнил, что выступил с инициативой реформирования ООН 11 лет назад. "Я искренне верю, что дорога, которую мы проложили 11 лет назад, обязательно достигнет своей цели", - отметил президент Турции.

Основополагающие тезисы Эрдогана о необходимости реформирования ООН изложены в изданной в сентябре 2021 года книге "Более справедливый мир возможен". В ней он обратил внимание на проблемы глобальной политики: миграционный кризис, международный терроризм, исламофобию, дискриминацию, двойные стандарты. 

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