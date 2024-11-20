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ТАСС

Посольство РФ предупредило Британию об опасности призывов к поражению Москвы

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Посольство РФ в Лондоне
Посольство РФ в Лондоне.
Источник изображения: Игорь Броварник/ ТАСС

Ответственность за затягивание конфликта, многочисленные жертвы и разрушения лежит исключительно на западных партнерах Киева, отметило диппредставительство России

ЛОНДОН, 19 ноября. /ТАСС/. Посольство России в Лондоне призвало власти Великобритании, стремящиеся к поражению РФ, воздержаться от подталкивания мира к опасной черте. Об этом говорится в комментарии, распространенном диппредставительством в связи заявлениями и действиями британского руководства по случаю "1 тыс. дней с начала СВО".

"Британские "ястребы" и сейчас стремятся подлить масла в огонь, ратуя за новые витки эскалации. Судя по выступлениям официальных лиц с международных трибун, в Лондоне так и не простились с химерами нанесения России "стратегического поражения". Не беремся судить, чего в этом больше: идеологического угара, недостатка здравого смысла или пробелов в исторических познаниях. Призываем британское руководство задуматься о последствиях и воздержаться от подталкивания мира к опасной черте в угоду иллюзорным геополитическим расчетам", - заметили в посольстве.

"Вновь подчеркиваем, что ответственность за затягивание конфликта, многочисленные человеческие жертвы и разрушения лежит исключительно на западных, в особенности на британских, партнерах Незалежной", - сообщили российские дипломаты.

В посольстве обратили внимание, что именно Запад способствовал укоренению в Киеве режима, "развязавшего войну с собственным народом, многие годы вооружал его, закрывая глаза на злодеяния". "Уже после начала СВО сыграл деятельную роль в срыве российско-украинских мирных переговоров в рамках "Стамбульского процесса" весной 2022 года. Все последующие месяцы те же люди, а затем их преемники и последователи, вели кропотливую работу по недопущению урегулирования конфликта, исправно снабжая киевскую военщину новыми, все более летальными вооружениями. Одновременно преступления Владимира Зеленского и его окружения прикрывались плотной завесой дипломатии и пропаганды", - говорится в заявлении диппредставительства.

Про круглую дату

Относительно отмечаемой "падкими на круглые даты иностранными партнерами Украины" одной тысячи дней с момента перехода кризиса в горячую фазу в посольстве заметили, что это "в первую очередь, говорит об упорном нежелании разобраться в подлинных причинах и генезисе конфликта". Как заявили в посольстве, он начался "гораздо раньше - в 2014 году с госпереворота в Киеве, поддержанного ведущими странами НАТО во главе с США". "Тем не менее, британские политики нашли очередной повод для саморекламы "на костях" своих украинских подопечных", - говорится в заявлении посольства.

"По этому случаю вновь звучат пафосные словеса и обещания "с удвоенной силой" поддерживать киевский режим. Анонсируются пакеты военной помощи. Выдаются новые санкционные залпы. Все это давно и с цинизмом поставлено здесь на конвейер, - подчеркнули в диппредставительстве. - Похоже, никто из принимающих решения лиц в Лондоне, да и большинстве других западных столиц, не задается вопросом о наличии смысла в продолжении подобных механических телодвижений и тем более их конечной цели. Очевидно, что они никак не влияют на нашу решимость выполнить все поставленные цели и задачи СВО". 

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