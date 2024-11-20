Вучич заявил, что гордится отказом Белграда от антироссийских санкций

Президент Сербии отметил, что это лучшая политика

БЕЛГРАД, 19 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич в ходе обращения к нации заявил, что он гордится неизменностью позиции Белграда по украинскому конфликту, предусматривающей отказ от присоединения к режиму антироссийских санкций Запада.

"Тысячный день конфликта на Украине. Сербия через пять или шесть дней после начала военных действий, которые русские называют СВО, выступила со своей позицией, и я горжусь тем, что за 1 тыс. дней, несмотря на все вызовы и давление, мы смогли полностью сохранить неизменность нашей позиции. Я считаю, что у нас была самая лучшая политика, самая серьезная и самая ответственная", - подчеркнул сербский лидер.

После начала специальной военной операции Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности Сербии сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Он заявил, что республика временно прекращает военные и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Вучич отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Также он сообщил, что Белград готов оказывать гуманитарную помощь Киеву.