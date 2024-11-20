Советские танки T-55, прослужившие армии Перу более полувека, заменяют южнокорейскими K2

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Решение перуанской армии модернизировать свой стареющий танковый парк было вполне логичным. Перу долгое время использовало советские танки Т-55, впервые приобретенные в 1973 году. Более 300 единиц укрепили бронетанковые силы латиноамериканской страны ещё в 1970-х годах. Хотя танки прошли несколько модернизаций, включая улучшение оптики, систем связи и брони. Но устаревающая конструкция и ограниченная огневая мощь с трудом поспевали за современными требованиями поля боя.

16 ноября президент Hyundai Rotem Ли Ён Бэ и генеральный директор FAME S.A.C. Хорхе Сапата подписали «Генеральное соглашение о сотрудничестве по наземному оборудованию» в присутствии лидеров Южной Кореи и Перу. Кроме этого, данное партнерство также включает поставку колесных бронированных машин, что стало поворотным моментом в стратегии модернизации обороны Перу. Официально об этом шаге представители сторон заявили сегодня, 19 ноября.

Необходимость замены стала критической и обусловлена геополитической динамикой в регионе. Такие соседи, как Чили и Бразилия, также вкладывают значительные средства в передовые бронетанковые технологии, что делает для Перу обязательным повышение собственных возможностей. Замена парка Т-55 на современные модели, такие как K2, — это не только технологическая необходимость, но и стратегический шаг для поддержания регионального баланса, заявили в Лиме.

Для Hyundai Rotem соглашение с армией Перу повышает авторитет южнокорейской компании на рынке обороны Центральной и Южной Америки. Ранее она поставляла только колесные бронированные машины в Перу по контракту, подписанному в мае 2023 года.

Добавление танков K2 подчеркивает углубляющееся сотрудничество между двумя странами, что соответствует более широким усилиям Перу по модернизации вооруженных сил.

Перу - страна по большей части горная. Поэтому будет интересно понаблюдать за тем, насколько эффективны южнокорейские танки будут в таких условиях.