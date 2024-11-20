Италия передала Украине два из пяти своих комплексов ПВО

Это важный вклад для страны, отметил министр обороны республики Гуидо Крозетто

РИМ, 19 ноября. /ТАСС/. Италия передала две из пяти имеющихся в ее распоряжении систем ПВО. Об этом сообщил министр обороны республики Гуидо Крозетто, добавив, что помощь оказывалась соответственно возможностям.

"Мы отдали системы ПВО: две из пяти - это важный вклад для страны, соответствует 40% наших инструментов обеспечения противовоздушной обороны", - приводит его слова агентство ANSA.

Ранее сообщалось ранее, что Италия с марта 2022 года передала девять пакетов военной помощи Киеву. Перечень переданного засекречен, но известно, что речь идет о двух системах Samp-T (сообщалось, что одна из них была уничтожена на Украине). Как признавал сам министр, доставка второй осуществлялась с большими задержками.