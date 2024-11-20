Дания передала Украине шесть F-16

Страна планирует передать еще 13 истребителей, отметил датский премьер-министр Метте Фредериксен

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Дания передала Украине 6 истребителей F-16, Копенгаген планирует поставить еще 13 самолетов Киеву. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

"Наши планы относительно F-16 не изменились. <...> Шесть [F-16] уже доставлены - это первая партия. <...> Потом будет еще одна партия, 19 [F-16] в общем", - сказала она на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, видео которой опубликовано в его Telegram-канале.

Датский премьер также объявила о выделении Киеву нового пакета военной помощи в размере более 130 миллионов евро "напрямую в украинскую оборонную промышленность".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что истребители F-16 не станут панацеей, якобы способной повлиять на ход боевых действий, и "будут последовательно уничтожаться российскими вооруженными силами".