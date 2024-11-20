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РИА Новости

"Калашников" представил усовершенствованный автомат АК-12

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Автомат концерна "Калашников" АК-12 на выставке вооружений
Автомат концерна "Калашников" АК-12 на выставке вооружений.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

"Калашников" представил улучшенный автомат АК-12 на выставке "Интерполитех-2024"

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Концерн "Калашников" представил усовершенствованный автомат АК-12, который инженеры называют "самым удобным", при его разработке были учтены замечания бойцов на СВО на международной выставке "Интерполитех -2024", сообщил РИА Новости инженер-конструктор "Концерн Калашников" Тимофей Пономаренко.

"Самая новая разработка - это АК-12. Он сейчас в третьем поколении. От остальных отличается тем, что были учтены замечания бойцов на СВО", - рассказал Пономаренко.

Автоматы Калашникова АК-12

Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

По его словам, это самый удобный автомат Калашникова для бойцов за счет изменения его форм.

"Он стал более прикладистым… Самым удобным из автоматов Калашникова… Изменилась форма рукояти и форма приклада… приклад телескопический, позволяет регулировать параметры, положение под стрелка", - добавил Пономаренко.

Кроме того, были усовершенствованы технические показатели, такие как кучность стрельбы.

"Были переделаны немного приклад, его пластмассовая часть, потом вывешенный ствол, который увеличивает кучность стрельбы, далее добавлены планки Пикатини по сторонам", - уточнил он.

Помимо этого, на выставке от концерна была представлена линейка пистолетов Лебедева, автомат Калашников 200, пистолет-пулемет ППК 20, гладкоствольное ружье М-155 под борьбу с дронами, две снайперские винтовки, а также новая индивидуальная аптечка первой помощи.

XXVIII Международная выставка "Интерполитех-2024" открылась сегодня в выставочном центре "Тимирязев Центр". В экспозиции представлена продукция более 100 компаний в сфере обеспечения служебной и боевой деятельности.

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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-12
АК-74 "Калашников"
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
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