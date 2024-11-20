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ТАСС

Эксперт Кашин: ударом ATACMS Запад хочет прощупать реакцию Москвы

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Заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин выступает с докладом на тему "Китайская военная реформа"
Заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин выступает с докладом на тему "Китайская военная реформа".
Источник изображения: bmpd

Удар произошел за пределами Курской области, отметил директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Целью атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Брянской области ракетами ATACMS является попытка прощупать реакцию Москвы. Такое мнение выразил ТАСС директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

"Обращает на себя внимание, что вопреки публикациям, которые были раньше в западной прессе, этот удар произошел за пределами Курской области, потому что до этого был ряд публикаций о том, что это будет проходить только в районе Курска. Создан прецедент, - указал аналитик. - С российской стороны было на самом высшем уровне заявление, что применение такого оружия будет означать участие НАТО напрямую в войне на Украине, участие стран, предоставивших это оружие. Возможно, мы увидим начало эскалации и какие-то ответные шаги с российской стороны, но пока сложно сказать, какие. Вероятно, они прощупывают как раз сейчас нашу реакцию, поскольку нанесли пока что единичный такой ограниченный удар".

По мнению эксперта, ответные шаги РФ могут касаться как действий в рамках специальной военной операции, так и вне ее. "В перспективе может начаться спираль роста эскалации, которая приведет, например к ударам по элементам информационной инфраструктуры противника, которые обеспечивают нанесение таких ударов, это, например спутники, беспилотники над Черным морем и так далее, - добавил Кашин. - Поскольку они образуют единый разведывательно-ударный комплекс, мы не можем в крайнем случае и такого варианта исключать".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что обновленная ядерная доктрина предполагает возможность ядерного ответа в случае использования западных неядерных ракет Украиной против России. Ранее он отмечал, что принятое западными странами решение означает "качественно новый виток" напряженности. 

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