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ТАСС

Боррель: ЕС считает, что судьба Украины определит судьбу Евросоюза

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Флаги Евросоюза. Архивное фото
Флаги Евросоюза. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что по этой причине ЕС должен продолжать помогать Украине столько, сколько понадобится, и увеличивать помощь

БРЮССЕЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Страны Евросоюза считают, что судьба Украины определит судьбу сообщества. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран сообщества в Брюсселе.

"Большинство министров согласились, что судьба Украины определит судьбу Евросоюза. Именно так", - сказал он.

Боррель подчеркнул, что по этой причине ЕС должен продолжать помогать Украине столько, сколько понадобится, и увеличивать помощь. 

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