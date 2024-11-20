Боррель: ЕС считает, что судьба Украины определит судьбу Евросоюза

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что по этой причине ЕС должен продолжать помогать Украине столько, сколько понадобится, и увеличивать помощь

БРЮССЕЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Страны Евросоюза считают, что судьба Украины определит судьбу сообщества. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран сообщества в Брюсселе.

"Большинство министров согласились, что судьба Украины определит судьбу Евросоюза. Именно так", - сказал он.

Боррель подчеркнул, что по этой причине ЕС должен продолжать помогать Украине столько, сколько понадобится, и увеличивать помощь.