Картаполов: Запад просчитался, думая, что ответа на удары вглубь РФ не будет

Глава комитета Госдумы по обороне считает, что западные страны будут "мучиться в догадках" насчет российского ответа

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Западные страны просчитались, не ожидая реакции на одобрение ударов вглубь РФ дальнобойным оружием, и теперь будут "мучиться в догадках" насчет российского ответа. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Все, кто думал, что ответа не будет, как всегда просчитались. Ответ есть. Теперь пусть все остальные сделают выводы, что такое массированное соединение ракет, беспилотников, взлет самолетов и так далее. Мы не сказали сколько, так что пусть мучаются в догадках. Мы оставляем за собой право на ответный удар", - подчеркнул Картаполов в беседе с журналистами.

Он также подчеркнул, что в указе президента сказано, что "страна, которая предоставит свою инфраструктуру, свою территорию, свое пространство воздушное для агрессии против России, тоже является участником агрессии против" РФ. "Со всеми вытекающими последствиями. <…> Очень хороший, своевременный и важный документ", - добавил Картаполов.

Ранее Путин подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину - Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Базовый принцип доктрины: ядерное оружие (ЯО) - это крайняя мера для защиты суверенитета страны. При этом из-за возникновения новых военных угроз и рисков России потребовалось уточнить параметры, допускающие применение ЯО.

В частности, расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на РФ. Кроме того, ядерный ответ России возможен при критической угрозе ее суверенитету даже обычным оружием, при нападении на Белоруссию как участника Союзного государства, при массированном старте военных самолетов, крылатых ракет, беспилотников, других летательных аппаратов и пересечении ими российской границы.

Предыдущая редакция ядерной доктрины РФ была утверждена в июне 2020 года. Она пришла на смену аналогичному документу, принятому за 10 лет до этого.