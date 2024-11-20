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ТАСС

Минфин Украины подтвердил, что бюджет составлен с учетом продолжения конфликта

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Министр финансов Германии Кристиан Линднер и министр финансов Украины Сергей Марченко принимают участие в совместной пресс-конференции
Министр финансов Германии Кристиан Линднер и министр финансов Украины Сергей Марченко принимают участие в совместной пресс-конференции.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Alina Smutko

Министр финансов страны Сергей Марченко отметил, что речь идет обо всем периоде 2025 года

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что принятый сегодня Верховной радой бюджет на следующий год составлен с учетом перспективы продолжения военного конфликта в течение всего 2025 года.

Накануне киевский экономист Алексей Кущ выразил мнение, что кабмин Украины при составлении проекта бюджета заложил туда вероятность продолжения военного конфликта в течение всего следующего года.

"Мы не можем себе позволить на данный момент планировать по-другому. Лучше мы ошибемся в своих прогнозах и оценках, и война закончится раньше, но средства нужно предусмотреть на весь год", - сказал он в эфире украинского телеканала Рада.

Сегодня Верховная рада приняла бюджет страны на 2025 год с дефицитом 1,55 трлн гривен ($39,5 млрд), или 19,4% ВВП. Доходы ожидаются на уровне 2,33 трлн гривен (около $56 млрд), расходы планируются на уровне 3,94 трлн гривен ($95,5 млрд). Расходы на оборону - 2,22 трлн гривен ($53,8 млрд). Парламент также ожидает, что внешнее финансирование Украины в следующем году составит $38,4 млрд. Бюджет формировался с учетом вливания дополнительных средств в размере 141 млрд гривен ($3,4 млрд) от закона о повышении налогов, принятого украинским парламентом 10 октября, но до сих пор не подписанного Владимиром Зеленским. 

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