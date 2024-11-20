Войти
ТАСС

Экс-замгенсека НАТО: у Киева нет ресурсов для возвращения потерянных территорий

215
0
0
Мирча Джоанэ
Мирча Джоанэ.
Источник изображения: invoen.ru

Мирча Джоанэ отметил, что "Крым почти невозможно вернуть, а часть Донбасса уже русифицирована"

БУХАРЕСТ, 19 ноября. /ТАСС/. Украина не обладает ресурсами для возвращения всех потерянных в ходе конфликта территорий. Такое мнение выразил независимый кандидат в президенты Румынии, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

"Очевидно, что у Украины нет ресурсов для возвращения всей потерянной территории, - сказал он в ходе предвыборных дебатов между кандидатами на должность главы государства, которые организовали телеканал Digi24 и университет имени Бабеша и Бойаи в городе Клуж-Напока. - Крым почти невозможно вернуть, а часть Донбасса уже русифицирована". Слова экс-замгенсека НАТО приводит агентство news.ro.

По его мнению, "тогда вопрос в том, <...> чтобы найти формулировки, чтобы Украина, даже уступив территории, осталась суверенным прозападным государством". "Стало быть, да, я за мир, но при условии, что украинцы, даже если что-то уступят, получат в обмен мир, суверенитет и свободу идти на Запад, которому они принадлежат", - продолжил он.

Бывшему заместителю генсека НАТО резко возразила другой кандидат в президенты, лидер партии "Союз за спасение Румынии" Елена Ласкони. "Уступка территорий не является решением, - заявила она. - Мы должны помогать Украине выиграть эту войну". "Мы должны делать все, что можем, чтобы вложить больше денег в вооружения", - добавила она.

"Когда вы анализируете ситуацию, в которой можно прийти к прочному миру, не к расчленению Украины, а к прочному миру, в котором в обмен на суверенитет и евро-атлантическую интеграцию Украины они [украинцы] будут вынуждены уступить часть территории, я думаю, что мир предпочтительнее войны", - ответил Джоанэ.

Выборы президента Румынии пройдут 24 ноября (первый тур) и 8 декабря (второй тур). 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Румыния
Украина
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.11 05:23
  • 5756
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.11 04:33
  • 1
Сбить с толком: чем располагает Россия против западных дальнобойных ракет
  • 20.11 03:00
  • 1
Ответ на "«Ударят со дня на день»: западная пресса рассуждает, когда Киев может нанести удары по РФ натовскими ракетами"
  • 19.11 23:23
  • 2
В США раскритиковали «ничего не бомбящий» российский бомбардировщик
  • 19.11 23:14
  • 1
Межправительственная комиссия РФ и Казахстана обсуждает проект "Байтерек"
  • 19.11 22:53
  • 1
Ядерные взрывы, удар по Киеву, разрушение ГЭС. Чем Россия может ответить на удары ATACMS
  • 19.11 22:29
  • 1
«Ударят со дня на день»: западная пресса рассуждает, когда Киев может нанести удары по РФ натовскими ракетами
  • 19.11 22:07
  • 0
Ответ на "Байден только что взвинтил ставки в конфликте, который унаследует Трамп, дав зеленый свет на удары ATACMS по России (CNN, США)"
  • 19.11 21:49
  • 0
Ответ на "WSJ: США ведут "войну чужими руками" на Украине из желания ослабить Россию"
  • 19.11 21:24
  • 0
Ответ на "Стармер и Макрон хотят убедить Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по РФ - СМИ"
  • 19.11 19:21
  • 6
Стармер и Макрон хотят убедить Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по РФ - СМИ
  • 19.11 11:09
  • 3
Российские бойцы оценили «Сармат-3»
  • 19.11 03:31
  • 1
WSJ: США ведут "войну чужими руками" на Украине из желания ослабить Россию
  • 18.11 18:15
  • 75
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 18.11 17:52
  • 305
Космонавтика Илона Маска