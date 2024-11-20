Экс-замгенсека НАТО: у Киева нет ресурсов для возвращения потерянных территорий

Мирча Джоанэ отметил, что "Крым почти невозможно вернуть, а часть Донбасса уже русифицирована"

БУХАРЕСТ, 19 ноября. /ТАСС/. Украина не обладает ресурсами для возвращения всех потерянных в ходе конфликта территорий. Такое мнение выразил независимый кандидат в президенты Румынии, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

"Очевидно, что у Украины нет ресурсов для возвращения всей потерянной территории, - сказал он в ходе предвыборных дебатов между кандидатами на должность главы государства, которые организовали телеканал Digi24 и университет имени Бабеша и Бойаи в городе Клуж-Напока. - Крым почти невозможно вернуть, а часть Донбасса уже русифицирована". Слова экс-замгенсека НАТО приводит агентство news.ro.

По его мнению, "тогда вопрос в том, <...> чтобы найти формулировки, чтобы Украина, даже уступив территории, осталась суверенным прозападным государством". "Стало быть, да, я за мир, но при условии, что украинцы, даже если что-то уступят, получат в обмен мир, суверенитет и свободу идти на Запад, которому они принадлежат", - продолжил он.

Бывшему заместителю генсека НАТО резко возразила другой кандидат в президенты, лидер партии "Союз за спасение Румынии" Елена Ласкони. "Уступка территорий не является решением, - заявила она. - Мы должны помогать Украине выиграть эту войну". "Мы должны делать все, что можем, чтобы вложить больше денег в вооружения", - добавила она.

"Когда вы анализируете ситуацию, в которой можно прийти к прочному миру, не к расчленению Украины, а к прочному миру, в котором в обмен на суверенитет и евро-атлантическую интеграцию Украины они [украинцы] будут вынуждены уступить часть территории, я думаю, что мир предпочтительнее войны", - ответил Джоанэ.

Выборы президента Румынии пройдут 24 ноября (первый тур) и 8 декабря (второй тур).