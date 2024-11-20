Главы МИД шести европейских стран обвинили РФ в эскалации гибридной деятельности

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и Великобритании обвинили Россию в якобы систематических атаках на архитектуру европейской безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД по итогам встречи в Варшаве.

"Эскалация гибридной деятельности Москвы против стран НАТО и ЕС также беспрецедентна по своему разнообразию и масштабам, создавая значительные риски для безопасности", — говорится в документе.

Министры также обвинили Россию в ревизионизме, налаживании связей с Ираном и КНДР и нежелании вести конструктивные переговоры по конфликту на Украине.

Также из документа следует, что европейские страны должны играть еще большую роль в обеспечении своей собственной безопасности, действуя вместе с трансатлантическими и глобальными партнерами.

Президент России Владимир Путиным неоднократно заявлял о готовности к переговорам с Украиной. Летом он выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.

Российские власти также неоднократно отрицали причастность к гибридным атакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. МИД России называл подобные обвинения дезинформацией и взвинчиванием градуса антироссийской истерии. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что Запад во всем винит Россию, это общий тренд.