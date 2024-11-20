Командующий Северным флотом сообщил о решении задач, поставленных на 2024 год

Командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов во время встречи экипажей кораблей отряда обеспечения Северного флота после завершения 13-го арктического дальнего похода по морям Северного Ледовитого океана.

Константин Кабанцов также назвал основные задачи на 2025 учебный год

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Северный флот РФ решил все главные задачи, запланированные на 2024 год. Об этом заявил командующий флотом вице-адмирал Константин Кабанцов в ходе расширенного заседания военного совета СФ.

Заседание совета, посвященное подведению итогов учебного года, состоялось 19 ноября в Североморске. "Все спланированные на 2024 год мероприятия отработаны в полном объеме и с высоким качеством, главные задачи, стоявшие перед флотом, решены", - сказал Кабанцов, слова которого приводит пресс-служба флота.

Как отметили в СФ, командующий флотом также назвал основные задачи на 2025 учебный год.

Кроме того, в рамках заседания командующий СФ вручил отличившимся военнослужащим ордена "За военные заслуги", орден Мужества, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" с мечами, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медали Ушакова, Нестерова, Луки Крымского.