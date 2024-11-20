МО Литвы: Украину вынуждают к переговорам с РФ на условиях капитуляции

Вильнюс поддерживает "план победы" Владимира Зеленского, отметил глава ведомства Лауринас Касчюнас

ВИЛЬНЮС, 19 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что на Украину оказывается давление, чтобы Киев согласился вести переговоры с РФ на условиях капитуляции.

"Мы не одобряем давления [на Украину с целью] вести переговоры практически на условиях капитуляции, что не является ни справедливым, ни устойчивым", - заявил он на заседании министров обороны стран ЕС в Брюсселе.

Как сообщило Минобороны балтийской республики, детальных пояснений об "условиях капитуляции" глава ведомства не сделал.

Он отметил, что Вильнюс поддерживает пресловутый "план победы" Владимира Зеленского, несмотря на то что тот уже разработал другой план, получивший наименование "плана стойкости". "Литва поддерживает план победы Украины, включая и членство в НАТО, потому что только так можно гарантировать безопасность Европы", - утверждал Касчюнас.

На посту министра обороны он находится последние дни. Консервативная партия "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы", членом которой является Касчюнас, проиграла в октябре парламентские выборы. Победившие на них социал-демократы формируют новый кабинет.