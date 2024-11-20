Войти
ТАСС

МО Литвы: Украину вынуждают к переговорам с РФ на условиях капитуляции

203
0
0
Лауринас Касчюнас
Лауринас Касчюнас.
Источник изображения: staticflickr.com

Вильнюс поддерживает "план победы" Владимира Зеленского, отметил глава ведомства Лауринас Касчюнас

ВИЛЬНЮС, 19 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что на Украину оказывается давление, чтобы Киев согласился вести переговоры с РФ на условиях капитуляции.

"Мы не одобряем давления [на Украину с целью] вести переговоры практически на условиях капитуляции, что не является ни справедливым, ни устойчивым", - заявил он на заседании министров обороны стран ЕС в Брюсселе.

Как сообщило Минобороны балтийской республики, детальных пояснений об "условиях капитуляции" глава ведомства не сделал.

Он отметил, что Вильнюс поддерживает пресловутый "план победы" Владимира Зеленского, несмотря на то что тот уже разработал другой план, получивший наименование "плана стойкости". "Литва поддерживает план победы Украины, включая и членство в НАТО, потому что только так можно гарантировать безопасность Европы", - утверждал Касчюнас.

На посту министра обороны он находится последние дни. Консервативная партия "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы", членом которой является Касчюнас, проиграла в октябре парламентские выборы. Победившие на них социал-демократы формируют новый кабинет. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Россия
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.11 05:23
  • 5756
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.11 04:33
  • 1
Сбить с толком: чем располагает Россия против западных дальнобойных ракет
  • 20.11 03:00
  • 1
Ответ на "«Ударят со дня на день»: западная пресса рассуждает, когда Киев может нанести удары по РФ натовскими ракетами"
  • 19.11 23:23
  • 2
В США раскритиковали «ничего не бомбящий» российский бомбардировщик
  • 19.11 23:14
  • 1
Межправительственная комиссия РФ и Казахстана обсуждает проект "Байтерек"
  • 19.11 22:53
  • 1
Ядерные взрывы, удар по Киеву, разрушение ГЭС. Чем Россия может ответить на удары ATACMS
  • 19.11 22:29
  • 1
«Ударят со дня на день»: западная пресса рассуждает, когда Киев может нанести удары по РФ натовскими ракетами
  • 19.11 22:07
  • 0
Ответ на "Байден только что взвинтил ставки в конфликте, который унаследует Трамп, дав зеленый свет на удары ATACMS по России (CNN, США)"
  • 19.11 21:49
  • 0
Ответ на "WSJ: США ведут "войну чужими руками" на Украине из желания ослабить Россию"
  • 19.11 21:24
  • 0
Ответ на "Стармер и Макрон хотят убедить Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по РФ - СМИ"
  • 19.11 19:21
  • 6
Стармер и Макрон хотят убедить Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по РФ - СМИ
  • 19.11 11:09
  • 3
Российские бойцы оценили «Сармат-3»
  • 19.11 03:31
  • 1
WSJ: США ведут "войну чужими руками" на Украине из желания ослабить Россию
  • 18.11 18:15
  • 75
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 18.11 17:52
  • 305
Космонавтика Илона Маска