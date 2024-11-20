Лавров назвал обучение ВСУ во Франции прямым участием в боевых действиях

По словам главы МИД РФ, во Франции завершают обучение украинские военнослужащие

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноября. /ТАСС/. Подготовка украинских солдат на военной базе во Франции говорит о прямом участии Парижа в конфликте. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в саммите Группы двадцати (G20).

"[Президент Франции Эмманюэль] Макрон действительно и словесно, и на практике один из наиболее ярых сторонников войны до победы над Россией, до стратегического поражения России. Во Франции сейчас завершают обучение украинские военнослужащие, бригаду целую штурмовую ударную готовят. То есть прямо участвуют в боевых действиях, по сути дела", - указал министр.

"То же касается разговоров о том, что [на Украине] будут использовать французские ракеты SCALP, которые идентичны с британской Storm Shadow", - добавил Лавров.