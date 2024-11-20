Линейку средств ПВО представил концерн ВКО "Алмаз-Антей" в Китае

На выставке Airshow China проведены переговоры с потенциальными заказчиками

Москва. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Средства противовоздушной обороны большой, средней и малой дальности представил концерн ВКО "Алмаз-Антей" на Международной авиационно-космической выставке Airshow China, которая прошла с 12 по 17 ноября в Чжухае (КНР), сообщила во вторник пресс-служба холдинга.

"Концерн продемонстрировал модели зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" большой дальности, ЗРС С-350Е "Витязь" и зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Викинг" средней дальности", - сказано в сообщении.

Были представлены и средства ПВО малой дальности - ЗРК семейства "Тор" и зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска-М1", а также боевая машина отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО(Э)". Помимо этого, гости экспозиции смогли ознакомиться с моделями радиолокационных станций (РЛС) "Каста-ВМЕ", "Подлёт-К1КЕ", "Гамма С1ТЕ" и ремонтно-диагностического комплекта "Редиком", информирует пресс-служба.

По её данным, наибольший интерес у посетителей вызвали системы ПВО средней дальности - ЗРК С-350Е "Витязь" и "Викинг".

ЗРК "Викинг" способен решать задачи по уничтожению современных и перспективных самолётов тактической и стратегической авиации, в том числе выполненных с применением технологии "стелс", крылатых и тактических баллистических ракет, вертолётов, разведывательно-ударных комплексов и БПЛА, радиоконтрастных целей. При этом он может эффективно действовать в условиях жёсткого радиоэлектронного и огневого противодействия.

ЗРС "Витязь", имеющая дальность поражения до 120 км, предназначена для обороны административных, промышленных и военных объектов от массированных воздушных ударов. При этом система имеет возможность работать как автономно, так и под управлением вышестоящих командных пунктов.

"Также традиционно внимание привлекла система ПВО большой дальности ЗРС С-400 "Триумф", которая предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия", - говорится в сообщении.

Пресс-служба сообщает, что в дни работы выставки "представители концерна провели ряд встреч и переговоров, на которых обсуждались с партнёрами и потенциальными заказчиками вопросы сервисного обслуживания и утилизации ранее поставленной техники, модернизации средств ПВО, поставок запасных частей и комплектующих, обучения эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и применения выпускаемой продукции".

В ходе выставки специалисты предприятий концерна провели порядка 100 консультаций для представителей заинтересованных ведомств, оборонных предприятий и научного сообщества по вопросам эксплуатации, ремонта и обслуживания представленной на стенде техники, сказано в сообщении.

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - одно из крупнейших интегрированных объединений российского ОПК, в состав которого входят свыше 60 высокотехнологичных предприятий. Общая численность работников холдинга составляет около 140 тыс. человек. Продукция концерна поставлена почти в 70 стран.

"Алмаз-Антей" имеет право на осуществление самостоятельной внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения, в том числе на поставку запасных частей, проведение ремонта и модернизацию ранее поставленной техники.