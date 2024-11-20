"Блестящие игрушки": повлияли ли ракеты ATACMS на ход СВО?

19 ноября 2024 года Вооруженные силы Украины атаковали объект на территории Брянской области шестью ракетами ATAСMS американского производства. Об этом сообщило Минобороны РФ. Пять ракет перехвачены, жертв и разрушений нет. Ранее, по сообщениям СМИ и официальных лиц, президент США Джо Байден дал зеленый свет ударам Украины по территории России ракетами этого типа. ТАСС — об ATACMS, истории их появления у Киева и влиянии на спецоперацию

Как в случае с многими другими вооружениями западного образца, после начала специальной военной операции Соединенные Штаты отрицали возможность предоставления Украине дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS. В прессе высказывались мнения об озабоченности Вашингтона несогласованными действиями Киева, который устраивает покушения на российских политиков и совершает террористические атаки на объекты российской инфраструктуры.

Позиция США начала меняться к концу 2022 года. Тогда британская газета The Times отмечала "молчаливое одобрение" Вашингтоном все более настойчивых попыток Украины атаковать с помощью беспилотных летательных аппаратов российские территории. В феврале 2023 года США передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) очередной пакет военной помощи, в составе которого были боеприпасы GLSDB с дальностью порядка 150 км, а весной того же года Великобритания поставила ВСУ крылатые ракеты Storm Shadow, способные поражать цели на дистанции около 250 км.

В октябре 2023 года после сообщений в прессе о неафишируемых поставках ATACMS на Украину их применение украинскими военными подтвердил президент страны Владимир Зеленский. Белый дом также подтвердил первые поставки и назвал дальность переданных боеприпасов — 165 км.

Апгрейд для HIMARS

ATACMS — оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) производства американской оборонной корпорации Lockheed Martin. Аббревиатура расшифровывается как Army Tactical Missile System — "армейская тактическая ракетная система". Lockheed Martin утверждает, что ракеты этого типа "очень успешно" применялись в военной операции США и их союзников против Ирака. Комплекс может стрелять различными баллистическими ракетами класса "поверхность — поверхность" на дальность до 300 км. Это в три раза больше дальности стрельбы реактивных систем залпового огня (РСЗО) и вдвое больше дальности пусков ОТРК "Точка-У" советского образца, которые Украина применяла в ходе так называемой антитеррористической операции и в начале СВО.

Ракета ATACMS поставляется в транспортно-пусковом контейнере (ТПК). Два таких контейнера может устанавливаться на гусеничную пусковую установку РСЗО M270 MLRS (немецкий вариант носит название MARS II), один — на колесную пусковую M142 HIMARS. ВСУ используют все машины данного типа, поставленные США, Великобританией и Германией. ТПК с оперативно-тактической ракетой устанавливается вместо блока с шестью управляемыми ракетами GMLRS.

"По боевым характеристикам это в чем-то аналог нашей "Точки-У", — сообщал в беседе с ТАСС про ATACMS военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. "Одна из модификаций имеет дальность 300 км, старая модификация с кассетной боевой частью имеет дальность 140 км. Более современная ракета с <...> суббоеприпасами с возможностью индивидуального наведения на цель имеет дальность 240 км", — добавил он.

Юрий Кнутов заметил, что ATACMS по срокам хранения подходят под списание. "Передача Украине приведет к тому, что, во-первых, бесплатно произойдет утилизация, а с другой стороны, на место старых ракет можно уже закупать новые ракеты, пополняя арсенал более современным оружием", — выразил мнение эксперт.

В настоящее время Сухопутные войска США перевооружают пусковые установки HIMARS и модифицированные M270 на новые оперативно-тактические ракеты PrSM (Precision Strike Missile — "высокоточная ударная ракета") с дальностью порядка 500 км.

Американские ракеты против гражданской инфраструктуры

Впервые ВСУ применили американские оперативно-тактические ракеты 17 октября 2023 года. Тогда при ударе по Скадовску пострадало двое мирных жителей. В мае 2024 года ВСУ нанесли удар ATACMS по нефтебазе в городе Ровеньки Луганской Народной Республики (ЛНР), четыре человека погибли, пострадало свыше 40 домов. В том же месяце в результате украинского обстрела ракетами данного типа города Краснодон ЛНР погибло три мирных жителя. В конце месяца ВСУ предприняли массированную атаку ATACMS на Крымский мост, однако все ракеты были сбиты. В июне пять американских оперативно-тактических ракет упали на жилые кварталы Луганска. 23 июня 2024 года Киев атаковал гражданскую инфраструктуру Севастополя пятью ракетами ATACMS с кассетной боевой частью, погибло двое взрослых и трое детей.

О первом перехвате ракет ATACMS Минобороны РФ отчиталось 25 октября 2023 года. Впоследствии такие доклады стали регулярными. К примеру, в апреле 2024 года российское военное ведомство сообщило о перехвате 10 ракет данного типа за неделю, в мае — 12 боеприпасов, в июне за неделю было сбито 13 ракет ATACMS.

"В ПВО современной российской армии в основном современные цифровые зенитные ракетные комплексы, имеющие высокие боевые характеристики, превосходящие в разы советские разработки", — сообщил Юрий Кнутов. Среди средств перехвата ATACMS эксперт назвал зенитные ракетные комплексы С-400, С-300ПМ2, С-300В4, С-350 "Витязь", "Бук-М2", "Бук-М3". "Да и "Панцири" неплохо работали по [украинским] ракетам "Точка", — добавил он. Эксперт отметил, что линия фронта в спецоперации составляет порядка 1 тыс. км, поэтому прикрыть все его участки средствами ПВО является сложной задачей.

Офицер запаса ракетных войск и артиллерии, ветеран боевых действий Алексей Саканцев рассказывал ТАСС, что ракеты ATACMS не предназначены для преодоления систем противоракетной обороны (ПРО) в отличие от российской квазибаллистической ракеты ОТРК "Искандер-М". "Искандер" имеет серьезное преимущество, в частности, он может маневрировать, у него выше скорость, то есть он гораздо менее уязвим для средств ПВО. Он летит дальше, <...> его задача — уничтожение объектов ПВО. ATACMS для этого не создан — ракета не маневрирует, помехи не ставит, ложные цели не отстреливает, как это делает "Искандер", — сказал специалист, выразив при этом мнение, что российский комплекс значительно дороже.

Вашингтон разрешил?

Официально Минобороны США не подтвердило разрешение на использование ОТРК ATACMS по целям в глубине территории России. "Если обстоятельства меняются, мы будем меняться, чтобы отреагировать на них и позволить украинцам защищать свои территории и суверенитет", — уклончиво сказал первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер. Зато такое разрешение подтвердили европейские чиновники. "Администрация США разрешила применение своих ракет на расстояние до 300 км вглубь территории России, — заявил глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель. — Это не очень далеко, это не очень глубокие удары, но это решение администрации США".

Ряд политиков и экспертов полагает, что предполагаемое разрешение Украине на удары вглубь России американскими ракетами не улучшит положения ВСУ на поле боя, является политическим и направлено против избранного президента США Дональда Трампа.

"Дело не в том, у кого самые блестящие игрушки"

Еще до начала поставок ATACMS Украине эксперты и политики выражали сомнение, что очередной американский "подарок" сможет существенно повлиять на ход боевых действий. Представители администрации президента США Джо Байдена, которых цитировала газета Politico, заявляли, что ATACMS — не "волшебная пуля", не превратится в "оружие, меняющее правила игры".

То, что поставки Киеву ATACMS не компенсируют разницу в количестве дальнобойных боеприпасов между ВСУ и Вооруженными силами РФ, признавали и в офисе Зеленского.

В результате американские оперативно-тактические ракеты применяются уже больше года, однако Вооруженные силы РФ освобождают все больше территорий, увеличивая темп продвижения.

Китайская газета Global Times напоминала, что по мере того, как конфликт на Украине затягивается, западной общественности пытаются внушить, что очередная "передовая" система вооружений для ВСУ изменит ход боевых действий. Ранее это были противотанковые комплексы Javelin и РСЗО HIMARS, затем танки Leopard и бронемашины Bradley, крылатые ракеты Storm Shadow и, наконец, истребители F-16. Однако передача всего этого оружия не повлияла на конфликт кардинально. "Дело не в том, у кого самые блестящие игрушки, а в том, у кого больше войск, танков и артиллерии, кто может их быстро развернуть. В этом отношении Россия явно превосходит Украину", — отмечалось в статье.

К тому же Пентагон, отказываясь назвать количество ракет ATACMS, переданных Украине, признавал, что у Соединенных Штатов их "число ограниченно", добавляя, что они "чрезвычайно дорогостоящие". По оценке Центра стратегических и международных исследований США (CSIS), стоимость одного такого боеприпаса превышает $1 млн.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу PBS News сообщил, что, несмотря на многочисленные поставки Киеву западного вооружения, положение Украины на поле боя лишь ухудшилось. "Это говорит о том, что между этими системами вооружений и тем, как [Украина] показывает себя на поле боя, нет прямой связи", — сказал Салливан.

Виктор Бодров