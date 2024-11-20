Посредничество Катара между РФ и Украиной выходит за рамки возвращения детей

Доха "с самого первого дня поддерживает все усилия, направленные на мирное решение этого кризиса", отметил официальный представитель МИД эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари

ДОХА, 19 ноября. /ТАСС/. Посреднические усилия Катара между Россией и Украиной выходят за рамки возвращения детей, вывезенных из зоны боевых действий, к их семьям. Об этом на брифинге для журналистов сообщил официальный представитель министерства иностранных дел эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, передает корреспондент ТАСС.

"Как вы знаете, мы всегда проводили политику в рамках посредничества и [с целью] достижения мира. Я могу подтвердить, что Катар прилагает [посреднические] усилия, выходящие за рамки воссоединения детей с их семьями", - сказал он, отвечая на вопрос о посредничестве Катара между Россией и Украиной по вопросу прекращения ударов по энергетическим объектам с обеих сторон.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о позиции Катара по поводу решения ряда западных стран позволить наносить удары с территории Украины вглубь РФ, представитель катарского внешнеполитического ведомства отметил, что Доха "с самого первого дня поддерживает все усилия, направленные на мирное решение этого кризиса". "Катар прилагает усилия для воссоединения детей, пострадавших в результате этой войны. Мы продвигаемся в этом вопросе очень быстро. Стороны положительно участвуют в этом. И усилия Катара в этом формате продолжаются, а также, конечно, с целью достижения мирного решения", - добавил аль-Ансари.

Утверждения WP

В августе американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники выступила с утверждением, Россия и Украина планировали отправить делегации в Доху для непрямых переговоров при посредничестве Катара для обсуждения соглашения о приостановке ударов по энергетическим объектам. Однако атака ВСУ на Курскую область якобы сорвала готовившиеся в столице Катара переговоры представителей РФ и Украины. Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" напомнил, что президент России Владимир Путин четко сказал, что после попыток вторжения на территорию Курской области ни о каких переговорах с Киевом речи быть не может. Глава МИД РФ также назвал слухами утверждения о каких-то контактах для переговоров с Киевом по энергетическим объектам при посредничестве Катара.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил наносить удары с территории Украины вглубь РФ ракетами ATACMS. Помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс позднее подтвердил эту информацию. Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что некоторые страны ЕС также разрешили использовать свое оружие для ударов вглубь РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что обновленная ядерная доктрина предполагает возможность ядерного ответа в случае использования западных неядерных ракет Украиной против России. Ранее он отмечал, что принятое западными странами решение означает "качественно новый виток" напряженности.