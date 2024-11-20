Французскому флоту передали третью многоцелевую АПЛ класса "Сюффрен"

Генеральный директорат вооружений Франции (DGA) передал национальным ВМС многоцелевую атомную подлодку "Турвиль" – третью субмарину класса "Сюффрен" (проект "Барракуда"), построенную Naval Group.

Как напоминает Navy Recognition, программа "Барракуда", реализуемая под руководством DGA в партнерстве с Комиссией по атомной и альтернативной энергетике Франции (CEA), предполагает замену устаревших атомных подлодок класса "Рюби", находящихся на вооружении французских ВМС с 1980-х годов.

Многоцелевая АПЛ "Турвиль", Франция Naval Group

"Турвиль" заложили в 2011 году и спустили на воду летом 2023 года. Первые два этапа испытаний в море прошли в июле и начале сентября 2024 года. Во время третьего выхода, по информации СМИ, произошли какие-то проблемы, из-за чего субмарине пришлось вернуть на верфь в Шербуре. Подробности инцидента не раскрывались.

Ожидается, что "Турвиль" подготовят к выполнению задач по предназначению в 2025 году.

Напомним, что в 2006 году французское правительство заключило контракт с компанией DCNS (сейчас – Naval Group) на поставку национальному флоту шести многоцелевых АПЛ проекта "Барракуда". Стоимость соглашения оценили в 8 млрд евро. Эти субмарины должны прослужить до 2060-х годов.

Головную подлодку "Сюффрен" заложили в декабре 2007 года и планировали ввести в строй в 2016 году, но из-за различных проблем сроки строительства неоднократно пересматривались. Официально ее передали французскому флоту в ноябре 2020 года, однако активная служба началась только в июне 2022 года. АПЛ завершила свое первое оперативное развертывание в январе 2023 года.

Вторую подлодку "Дюге-Труэн" передали заказчику в августе 2023 года и ввели в эксплуатацию в апреле 2024 года.

Сейчас Naval Group продолжает строительство еще трех субмарин типа "Барракуда". Четвертую по счету, "Де Грасс", планируют спустить на воду весной 2025 года и передать флоту в 2026 году. Производство двух оставшихся подлодок должны завершить к 2028 и 2029 годам соответственно.

Подводное водоизмещение АПЛ класса "Сюффрен" – 5100 тонн (надводное – 4700 тонн), длина корпуса – 99,5 метра, диаметр – 8,8 метра, осадка – 7,3 метра. Максимальная глубина погружения – более 350 метров, максимальная скорость под водой – 25 узлов (в надводном положении – 14 узлов). Автономность – 70 дней. Экипаж – 63 человека. Также на борту могут размещаться до 15 бойцов службы специальных операций.

Представители Naval Group отмечают, что субмарины этого типа способны выполнять задачи более 270 дней в году.

Подлодка вооружена 533-мм торпедами F21, противокорабельными ракетами SM-39 "Экзосет" и крылатыми ракетами "Скальп Навал", предназначенными для поражения береговой инфраструктуры. Кроме того, в состав оборудования включен перспективный беспилотный подводный аппарат D-19.