В Бразилии началась постройка третьего фрегата нового поколения

В Бразилии началось производство третьего фрегата класса "Тамандаре", предназначенного для национальных ВМС. Как сообщает Navy Recognition, на верфи Thyssenkrupp Estaleiro Brasil Sul в Итажаи (штат Санта-Катарина) состоялась церемония первой резки металла для строительства корабля.

Программа закупки четырех фрегатов класса "Тамандаре", стартовавшая в 2017 году, – важный элемент в модернизации бразильского флота, направленный на укрепление оборонных возможностей и защиту обширной береговой линии и территориальных вод страны.

Резка первого металла для третьего фрегата класса "Тамандаре" Thyssenkrupp Marine Systems

Контракт на строительство кораблей присудили консорциуму Águas Azuis, в состав которого вошли Thyssenkrupp Marine Systems, Embraer Defense & Security и Atech.

Дизайн фрегатов разработан на базе немецкой линейки MEKO в рамках соглашения о передаче технологий.

Головной фрегат "Тамандаре" начали строить в 2022 году на верфи в Итажаи, а церемония закладки состоялась в марте 2023 года. Его спустили на воду в августе 2024 года. Ввод в эксплуатацию запланирован к концу 2025-го.

Второй корабль этого типа заложили в июне этого года. Срок завершения поставки всех четырех фрегатов – декабрь 2029 года.

По словам представителей бразильских ВМС, фрегаты класса "Тамандаре" станут универсальными эскортными кораблями высокой боевой мощи, способными противостоять многочисленным угрозам и предназначенными для обеспечения безопасности морских перевозок. Кроме того, их собираются задействовать в патрульных миссиях с акцентом на защиту экономической деятельности, в основном – нефтедобывающей и рыбопромысловой отраслей.

Новые корабли получат водоизмещение 3455 тонн, длина корпуса составит 107,2 метра. Экипаж – 136 человек. Их вооружат системами ПВО "Си Цептор" (Sea Ceptor) и противокорабельными ракетами MM40 "Экзосет" от MBDA, 76-мм артустановками, торпедами и дистанционно управляемыми боевыми модулями с 12,7-мм пулеметами.