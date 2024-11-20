Войти
Flotprom

В Бразилии началась постройка третьего фрегата нового поколения

191
0
0

В Бразилии началось производство третьего фрегата класса "Тамандаре", предназначенного для национальных ВМС. Как сообщает Navy Recognition, на верфи Thyssenkrupp Estaleiro Brasil Sul в Итажаи (штат Санта-Катарина) состоялась церемония первой резки металла для строительства корабля.

Программа закупки четырех фрегатов класса "Тамандаре", стартовавшая в 2017 году, – важный элемент в модернизации бразильского флота, направленный на укрепление оборонных возможностей и защиту обширной береговой линии и территориальных вод страны.

Резка первого металла для третьего фрегата класса "Тамандаре"

Thyssenkrupp Marine Systems


Контракт на строительство кораблей присудили консорциуму Águas Azuis, в состав которого вошли Thyssenkrupp Marine Systems, Embraer Defense & Security и Atech.

Дизайн фрегатов разработан на базе немецкой линейки MEKO в рамках соглашения о передаче технологий.

Головной фрегат "Тамандаре" начали строить в 2022 году на верфи в Итажаи, а церемония закладки состоялась в марте 2023 года. Его спустили на воду в августе 2024 года. Ввод в эксплуатацию запланирован к концу 2025-го.

Второй корабль этого типа заложили в июне этого года. Срок завершения поставки всех четырех фрегатов – декабрь 2029 года.

По словам представителей бразильских ВМС, фрегаты класса "Тамандаре" станут универсальными эскортными кораблями высокой боевой мощи, способными противостоять многочисленным угрозам и предназначенными для обеспечения безопасности морских перевозок. Кроме того, их собираются задействовать в патрульных миссиях с акцентом на защиту экономической деятельности, в основном – нефтедобывающей и рыбопромысловой отраслей.

Новые корабли получат водоизмещение 3455 тонн, длина корпуса составит 107,2 метра. Экипаж – 136 человек. Их вооружат системами ПВО "Си Цептор" (Sea Ceptor) и противокорабельными ракетами MM40 "Экзосет" от MBDA, 76-мм артустановками, торпедами и дистанционно управляемыми боевыми модулями с 12,7-мм пулеметами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Катар
Компании
Embraer
Leonardo
MBDA
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.11 05:23
  • 5756
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.11 04:33
  • 1
Сбить с толком: чем располагает Россия против западных дальнобойных ракет
  • 20.11 03:00
  • 1
Ответ на "«Ударят со дня на день»: западная пресса рассуждает, когда Киев может нанести удары по РФ натовскими ракетами"
  • 19.11 23:23
  • 2
В США раскритиковали «ничего не бомбящий» российский бомбардировщик
  • 19.11 23:14
  • 1
Межправительственная комиссия РФ и Казахстана обсуждает проект "Байтерек"
  • 19.11 22:53
  • 1
Ядерные взрывы, удар по Киеву, разрушение ГЭС. Чем Россия может ответить на удары ATACMS
  • 19.11 22:29
  • 1
«Ударят со дня на день»: западная пресса рассуждает, когда Киев может нанести удары по РФ натовскими ракетами
  • 19.11 22:07
  • 0
Ответ на "Байден только что взвинтил ставки в конфликте, который унаследует Трамп, дав зеленый свет на удары ATACMS по России (CNN, США)"
  • 19.11 21:49
  • 0
Ответ на "WSJ: США ведут "войну чужими руками" на Украине из желания ослабить Россию"
  • 19.11 21:24
  • 0
Ответ на "Стармер и Макрон хотят убедить Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по РФ - СМИ"
  • 19.11 19:21
  • 6
Стармер и Макрон хотят убедить Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по РФ - СМИ
  • 19.11 11:09
  • 3
Российские бойцы оценили «Сармат-3»
  • 19.11 03:31
  • 1
WSJ: США ведут "войну чужими руками" на Украине из желания ослабить Россию
  • 18.11 18:15
  • 75
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 18.11 17:52
  • 305
Космонавтика Илона Маска