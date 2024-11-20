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ТАСС

Булавин заявил, что обновление ядерной доктрины РФ не изменит характер СВО

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Владимир Булавин
Владимир Булавин.
Источник изображения: www.glavny.tv700

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности подчеркнул, что Россия всегда рассматривала ядерное оружие исключительно как инструмент сдерживания, применение которого возможно только в строго определенных случаях крайней необходимости

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Обновленные Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания направлены на обеспечение стратегической стабильности страны и не предполагают автоматического изменения характера боевых действий в зоне спецоперации. Об этом ТАСС заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин.

"Что касается влияния документа на текущую ситуацию, он направлен прежде всего на обеспечение стратегической стабильности и предсказуемости. Документ не предполагает автоматического изменения характера проводимых действий, а устанавливает четкие рамки и принципы обеспечения безопасности государства в современных условиях", - отметил Булавин.

Сенатор подчеркнул, что Россия всегда рассматривала ядерное оружие исключительно как инструмент сдерживания, применение которого возможно только в строго определенных случаях крайней необходимости, новый документ развивает эти базовые принципы с учетом современных вызовов.

Булавин добавил, что утверждение обновленного текста ядерной доктрины является своевременным и взвешенным шагом. "Руководство страны исходит из того, что решение наносить удары ракетами ATACMS вглубь РФ означает качественно новый виток напряженности. В этом контексте принятый сегодня документ полностью отвечает условиям текущей оперативной обстановки", - заключил сенатор.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину - Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Базовый принцип доктрины: ядерное оружие (ЯО) - это крайняя мера для защиты суверенитета страны. При этом из-за возникновения новых военных угроз и рисков России потребовалось уточнить параметры, допускающие применение ЯО.

В частности, расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на РФ. Кроме того, ядерный ответ России возможен при критической угрозе ее суверенитету даже обычным оружием, при нападении на Белоруссию как участника Союзного государства, при массированном старте военных самолетов, крылатых ракет, беспилотников, других летательных аппаратов и пересечении ими российской границы.

Предыдущая редакция ядерной доктрины РФ была утверждена в июне 2020 года. Она пришла на смену аналогичному документу, принятому за 10 лет до этого. 

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