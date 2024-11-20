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ТАСС

Мелони заявила, что в Италии не согласны с нанесением ударов вглубь РФ

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Источник изображения: Antonio Masiello/ Getty Images

Сответствующее решение президента США Джо Байдена стало "ответом на атаки со стороны России последних дней", отметила итальянский премьер-министр

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что понимает "решения других" о нанесении ударов с территории Украины вглубь РФ дальнобойными ракетами, но Рим сделал "другой выбор", и его разделяют все политические силы страны. Об этом она сказала в ходе пресс-подхода на полях саммита Группы двадцати (G20).

Она считает, что соответствующее решение президента США Джо Байдена стало "ответом на атаки со стороны РФ последних дней", накануне саммита "двадцатки", в котором Россия участвует. "Мы сделали другой выбор. И это тот редкий случай, когда все политические силы согласны. Мы всегда были сконцентрированы на [обеспечении] системами ПВО", - сказала Мелони.

Она пояснила, что не удивлена звонком канцлера ФРГ Олафа Шольца президенту РФ Владимиру Путину, но считает, что и его содержание продемонстрировало, что российская сторона не хочет диалога.

В Италии некоторые партии, в основном оппозиционные, выступают за прекращение поставок оружия Украине. Например, Движение "5 звезд", которое осудило решение Байдена, назвав его "отдаляющим перспективу достижения мира". "Лига", одна из входящих в правящую коалицию партий, также скептически настроена в отношении продолжения поставок. Италия пытается перевести помощь в плоскость инвестиционных программ для восстановления Украины и будет принимать летом очередную международную конференцию, посвященную этому вопросу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обновленная ядерная доктрина предполагает возможность ядерного ответа в случае использования западных неядерных ракет Украиной против России. Ранее он отмечал, что принятое западными странами решение означает "качественно новый виток" напряженности. 

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