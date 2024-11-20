ВВС Перу намерены закупить самолеты ДРЛОиУ

ЦАМТО, 19 ноября. Командующий ВВС Перу генерал Карлос Чавес Катериано объявил о намерении в 2026 году приступить к процедуре выбора подрядчика поставки первого самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ).

Как сообщает Infodefensa.com, в выступлении для зарубежных СМИ генерал сообщил, что первоочередной задачей сейчас является приобретение для ВВС 24 истребителей. На следующих этапах модернизации предполагается приобрести системы противовоздушной обороны и самолеты ДРЛОиУ. Не исключено, что решение об их покупке будет принимать новое правительство.

Ранее, во время обращения к нации 28 июля 2023 года, президент Перу Дина Болуарте сообщила о намерении администрации приобрести несколько РЛС и самолетов ДРЛОиУ для обнаружения легких самолетов, которые используются для перевозки наркотиков в воздушном пространстве Перу.

В настоящее время в Перу отсутствует полноценная система радиолокационного обнаружения, позволяющая сопровождать самолеты, не имеющие на борту транспондеров. Данную ситуацию используют банды наркоторговцев для переправки наркотиков в другие страны.

В августе 2023 года правительства Перу и США достигли соглашения о возобновлении программы перехвата самолетов, подозреваемых в участии в незаконном обороте наркотиков. Соглашение позволяет самолетам ДРЛОиУ Таможенной службы США сотрудничать с ВВС Перу при перехвате самолетов-нарушителей.

На текущий момент в числе основных кандидатов на поставку самолетов ДРЛОиУ для ВВС Перу называют G-550 CAEW производства Israel Aerospace Industries и систему "ГлобалАй" на одной из платформ шведской Saab. Оценочная стоимость этих систем составляет от 250 до 300 млн. долл. за единицу. В числе других вариантов: P600 AEW&C, разработанный Israel Aerospace Industries совместно с бразильской Embraer на базе самолета Praetor 600.