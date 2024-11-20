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ТАСС

Песков заявил, что СВО продлится еще какое-то время

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ ТАСС

Военная операция заняла больше времени, так как продолжается участием НАТО, отметил представитель Кремля

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноября. /ТАСС/. Специальная военная операция заняла больше времени, поскольку начиналась против киевского режима, а продолжается в виде конфликта с участием НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Когда все это началось, это началось против киевского режима. И сейчас это продолжается как война между Россией и НАТО. Вот почему это заняло немного больше времени и продлится еще немного", - сказал он в эфире индийского информационного агентства ANI.

"Я не думаю, что возможно ответить на вопрос, когда она (СВО - прим. ТАСС) может закончиться, когда это может подойти к концу. Но единственное, что я могу вам сказать, это закончится, как только мы достигнем наших целей", - добавил он.

Песков напомнил, что киевский режим отрицает возможность переговоров с Россией. "Был специальный указ [Владимира] Зеленского, запрещающий любому президенту Украины вести какие-либо переговоры с россиянами. Мы продолжаем военную операцию. Потому что возможность мирных переговоров сейчас отрицается как Киевом, так и их руководителями в Вашингтоне", - подчеркнул Песков. 

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