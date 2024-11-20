ВСУ ночью нанесли удар ракетами ATACMS по Брянской области

Жертв и разрушений в результате атаки нет

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью ударили по территории Брянской области ракетами ATACMS, пять из них сбиты комплексом "Панцирь", еще одна повреждена, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью в 03:25 противником был нанесен удар по объекту на территории Брянской области шестью баллистическими ракетами. По подтвержденным данным, применены оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства. В результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена", - сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, возник пожар, он ликвидирован. "Жертв и разрушений нет", - заключили в министерстве.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил наносить удары с территории Украины вглубь РФ ракетами ATACMS. Помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс позднее подтвердил эту информацию. Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что некоторые страны ЕС также разрешили использовать свое оружие для ударов вглубь РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обновленная ядерная доктрина предполагает возможность ядерного ответа в случае использования западных неядерных ракет Украиной против России. Ранее он отмечал, что принятое западными странами решение означает "качественно новый виток" напряженности.