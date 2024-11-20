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ТАСС

Сикорский: крупнейшие страны ЕС согласны взять на себя бремя поддержки Киева

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Источник изображения: © Шарифулин Валерий/ ТАСС

Это связано с потенциальным ограничением помощи для Украины со стороны США, отметил глава МИД Польши

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Крупнейшие страны ЕС согласны взять на себя тяжесть военной и финансовой поддержки Киева в контексте потенциального ограничения помощи для Украины со стороны США. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский после встречи в Варшаве со своими коллегами из европейских стран в формате "Веймарский треугольник плюс" (Польша, Франция, ФРГ, Италия, Испания, Великобритания).

"Вместе с будущим верховным представителем ЕС по иностранным делам [Каей Каллас] мы размышляли о возможностях увеличения нашей поддержки для Украины. С признанием отмечаю готовность крупнейших государств ЕС принять на себя тяжесть военной и финансовой поддержки Украины в контексте возможного ограничения вовлеченности США", - сказал Сикорский на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

19 ноября в Варшаве прошла встреча глав МИД Польши, ФРГ, Франции, Италии, Испании и Великобритании в формате "Веймарский треугольник плюс". Министры обсудили варианты усиления поддержки Киева на фоне возможного изменения политики Белого дома при избранном президенте США Дональде Трампе. Во время своей предвыборной кампании он не раз заявлял, что намерен положить конец украинскому конфликту. 

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