Российские охотники на БПЛА создали "зеленые коридоры"

Охотник на БПЛА ВСУ рассказал о зеленых коридорах на Запорожском направлении

ТОКМАК (Запорожская обл.), 19 ноя - РИА Новости. Работа охотников на украинские БПЛА из Московского мотострелкового полка позволила создать безопасные "зелёные коридоры" на одном из участков запорожского направления, рассказал РИА Новости командир мобильной группы воздушного наблюдения с позывным "Кот".

Ранее он сообщал агентству о создании группы охотников на БПЛА и кардинальном улучшении ситуации для российских войск на одном из участков запорожского направления и что в ВСУ не успевают за новинками в борьбе с дронами.

"Противнику стало сложнее сейчас летать с появлением нашей группы. Очень сложно долететь, меняет маршруты... противник начал облетать наш квадрат, дорогу – все, что мы контролируем... Превосходства в воздухе такого, как раньше, у них уже нет. Это подтверждают и водители, которые ребят возят. Это видно. Это все видят", - сказал "Кот".

Он пояснил, что уже появились безопасные маршруты в квадрате работы группы, по которым транспорт и живая сила могут перемещаться с меньшей угрозой быть атакованными FPV-дронами.

"Появились зелёные коридоры, по которым ребята могут ехать и быть спокойными. Потому что они знают, что полностью контролируется", - заметил "Кот".