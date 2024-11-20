ВСУ нанесли первый удар ATACMS по российской территории

Украинские войска нанесли удар ракетами ATACMS по объекту в Брянской области
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. ВСУ минувшей ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, системы ПВО отразили атаку, сообщило Минобороны.
Расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" сбили пять ракет и повредили шестую. Фрагменты снаряда упали на техническую территорию военного объекта, в результате возник пожар, который удалось оперативно потушить.
Жертв и разрушений нет, подчеркнули в министерстве.
В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.
Утверждается, что глава Белого дома пошел на такой шаг после сообщений о "прибытии в Курскую область военных из КНДР". По сведениям газеты Axios, Вашингтон проинформировал Киев о принятом решении примерно три дня назад.
В этот же день газета Le Fagaro опубликовала материал, в котором говорилось, что Франция и Великобритания разрешили бить вглубь России ракетами SCALP и Storm Shadow. Тем не менее в понедельник статья, содержащая эту информацию, была удалена с сайта издания.
|Максимальная дальность полета ракет.
|Источник: РИА Новости
Позиция России
Как заявил президент Владимир Путин, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.
По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.
Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил Путин.