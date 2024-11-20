ВСУ нанесли первый удар ATACMS по российской территории

Украинские войска нанесли удар ракетами ATACMS по объекту в Брянской области

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. ВСУ минувшей ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, системы ПВО отразили атаку, сообщило Минобороны.

"Сегодня ночью в 3:25 противником был нанесен удар по объекту на территории Брянской области шестью баллистическими ракетами. По подтвержденным данным, применены оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства", — уточнили в ведомстве.

Расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" сбили пять ракет и повредили шестую. Фрагменты снаряда упали на техническую территорию военного объекта, в результате возник пожар, который удалось оперативно потушить.

Жертв и разрушений нет, подчеркнули в министерстве.

В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.

Утверждается, что глава Белого дома пошел на такой шаг после сообщений о "прибытии в Курскую область военных из КНДР". По сведениям газеты Axios, Вашингтон проинформировал Киев о принятом решении примерно три дня назад.

В этот же день газета Le Fagaro опубликовала материал, в котором говорилось, что Франция и Великобритания разрешили бить вглубь России ракетами SCALP и Storm Shadow. Тем не менее в понедельник статья, содержащая эту информацию, была удалена с сайта издания.

Максимальная дальность полета ракет. Источник: РИА Новости

Позиция России

Как заявил президент Владимир Путин, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.

По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.

Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил Путин.