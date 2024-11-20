Le Monde: у Франции мало ракет SCALP, чтобы поставить Киеву

Издание отмечает, что Париж уже предоставил 10 таких ракет

ПАРИЖ, 19 ноября. /ТАСС/. Франция располагает ограниченным количеством ракет большой дальности SCALP, которые она могла бы поставить Украине после одобрения президентом США Джо Байденом нанесения ударов вглубь РФ.

Об этом сообщила французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Франция уже предоставила Украине 10 ракет SCALP, всего Париж обязался поставить 40 единиц. По словам собеседника газеты, Франция по-прежнему обсуждает с Британией поставки Киеву этих ракет, которые в Британии называются Storm Shadow. В распоряжении Британии таких ракет больше, чем у Франции, отмечает Le Monde. Лондон ранее уже предоставил Киеву ракеты Storm Shadow, но не давал разрешение на их использование для ударов по территории России, пишет издание.