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ИноСМИ

Союзники Украины сами накличут себе "стратегическое поражение" (Bloomberg, США)

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Канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Зеленский в аэропорту Франкфурта, Германия
Канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Зеленский в аэропорту Франкфурта, Германия.
Источник изображения: © AP Photo / Boris Roessler/Pool via AP

Bloomberg: у союзников Украины новое состязание — кто быстрее "выиграет" мир

Вместо того чтобы координировать поставки оружия, союзники Киева соревнуются, кто быстрее “выиграет” мир, сообщает Bloomberg. Они беспокоятся не об Украине, а о своей личной политической выгоде — и это приведет Европу к стратегическому поражению.

Марк Чемпион

В прошлом году некоторые западные лидеры начали хвастаться тем, что нанесли России “стратегическое поражение” на Украине. Это было ужасной идеей с самого начала, и президент Владимир Путин не устает цитировать этот оборот, продолжая ложно утверждать, что он отправил свои войска в соседнюю страну, чтобы защитить Россию от западной агрессии, а вовсе не чтобы вторгнуться в бывшую колонию ради выгоды.

Теперь, после более чем тысячи дней кровопролития, контуры такого стратегического поражения наконец-то забрезжили. Вот только в проигравших могут оказаться сама Украина ее союзники, а отнюдь не Путин.

Я не пытаюсь заранее обвинить Дональда Трампа, если Путину в новом году таки удастся смять Украину и достичь своих военных целей. Необдуманная и разрушающая рычаги влияния риторика некоторых членов семьи и советников избранного президента США делу не помогает — и должна прекратиться. Но главная ошибка кроется в другом.

Некоторые республиканцы, поддерживающие стремление Трампа к скорейшему миру, подчеркивают — не кривя душой — что когда-то ратовали за гораздо более мощную поддержку Киева, чем администрация Байдена. Они хотели, чтобы Белый дом и американские союзники в Европе предоставили Украине более обширный спектр военной помощи, в бóльших объемах и к тому же гораздо быстрее. Сегодня боевые действия продолжаются, а украинские войска с трудом удерживают оборону как раз потому, что этого не произошло в 2014 или 2022 годах.

Кривить душой эти же республиканцы начинают, утверждая, что единственный путь вперед — втолковать украинцам, что время вышло, и им остается лишь принять любое мирное соглашение, которое предложит Путин, причем в сроки, назначенные Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский согласен, что конфликт должен закончиться в следующем году — спор идет лишь о том, как этого добиться. Киев — а с ним и его прибалтийские, британские, польские и скандинавские друзья — понимает, что у Путина сейчас нет стимула вести переговоры, и поэтому он на это не пойдет. У него преимущество на поле боя, и он видит, как решимость Запада рушится у него на глазах. Рассуждая о мире, Путин имеет в виду капитуляцию Украины.

Есть только один ответ на эту головоломку, который не приведет к стратегическому поражению Украины и ее союзников по НАТО: как можно скорее согласовать новые поставки в ВСУ и восстановить силы ради достижения прочного прекращения огня, которое будет гарантировать как безопасность, так и независимость Украины. Для этого требуются продуманность и согласованность.

Вместо этого канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу первым из западных лидеров позвонил Путину за два года — причем даже предварительно не убедившись, что Киев и союзники по этому вопросу на одной волне, и к тому же без каких-либо шансов на успех. Вскоре ему уже вторил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, изложив наметки мирного плана, в котором он хочет выступить посредником.

Оба они устремились в дверь, которую приоткрыл Трамп, призвав к скорейшему прекращению конфликта, — и оба сделали это ради личной политической выгоды. Шольц теряет власть и уже назначил досрочные выборы. Ему отчаянно нужно чудо, которое изменит его политическую судьбу, — вот мы и получили незапланированный и нескоординированный телефонный разговор с Путиным.

Эрдоган видел себя посредником между Москвой и Западом с самого начала конфликта. На раннем этапе он добился поразительного успеха на переговорах о сохранении поставок зерна из заблокированных портов Украины, но в общем и целом не преуспел. Но в любом случае присвоить свои заслуги он не позволит ни Трампу, ни Шольцу, ни кому-либо еще.

После звонка Шольца Зеленский заметил, что тот мог открыть ящик Пандоры — и оказался прав. Скорее всего, нас ждет настоящий парад тщеславия и череда заявок на лидерскую роль в прекращении конфликта, что может быть на руку лишь Путину. Кремль уже поспешил отвергнуть план Эрдогана — заморозить нынешние линии фронта, отложить заявку Украины на членство в НАТО на десятилетие и разместить международных миротворцев в демилитаризованной буферной зоне — как “неприемлемый”.

Украине и ее сторонникам необходимо как можно скорее скоординировать стратегию с имеющимися ресурсами. Силы Киева сражаются так же упорно и решительно, как и раньше. Их запасы боеприпасов больше, а преимущество в войне беспилотников весомее, чем в прошлом году — но этого все равно недостаточно, чтобы компенсировать ширящееся превосходство России в живой силе. Истощение сил, неразумно отложенная Зеленским мобилизация, и дерзкая, но в итоге провальная авантюра с захватом российской территории под Курском в попытке вернуть себе инициативу на поле боя — все это внесло свой пагубный вклад. В результате украинские силы сдают территорию со скоростью, невиданной с весны 2022 года.

Ничто из этого не означает, что Россия преодолела свои многочисленные слабости. <…> На сегодняшний день Путин так и не достиг своей цели вернуть Украину под контроль Москвы. И все же Россия сможет нести потери дольше. К тому же теперь у нее есть союзники, готовые поставлять в поддержку ее военной кампании и оружие, и даже войска.

Администрация Байдена права в том, что выделила столько помощи, сколько смогла, прежде чем уйти со сцены. Разрешение ВСУ бить тактическими баллистическими ракетами ATACMS по целям в тылу России тоже правильное — пусть и запоздалое. Ограничения вводились из-за страха перед российской эскалацией, но Путин, разумеется, на нее пошел. Развертывание северокорейских войск и тактических баллистических ракет уже подтверждено (в РФ ранее обращали внимание на то, что у США нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. А в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. – Прим. ИноСМИ). Ракеты производства КНДР Hwasoong-11GA имеют максимальную дальность 900 километров и боеголовку весом 500 килограммов по сравнению с 300 километрами и 240 килограммами у ATACMS.

Союзникам Украины необходимо координировать поставки на передовую, а не состязаться, кто быстрее “выиграет” мир. Западным лидерам, в том числе членам будущей администрации Трампа, предстоит вышколить себя по части риторики, чтобы Путин твердо усвоил, что отказ от переговоров с Зеленским — искренних, в отличие от нынешний требований капитуляции — повлечет за собой издержки насколько высокие, что под угрозой окажется сама его власть.

Одним лишь разрешением ВСУ бить ATACMS по территории России этого не достичь. Не достичь этого и американскими вооружениями на сумму свыше пяти миллиардов долларов, которые будут отправлены на фронт в течение следующих нескольких месяцев. Как и скандинавской инициативой по финансированию расширенного производства вооружений на Украине — от боеприпасов до ракет. Не достичь даже своевременным тактическим отводом войск из-под Курска для укрепления линии фронта на самой Украине или лучшей подготовкой и более эффективным использованием новобранцев в рядах ВСУ.

Однако в совокупности с новой последовательной стратегией эти шаги имеют шанс остановить российское наступление — и даже отбить часть территорий. Это не просто утопическая надежда: инициатива на фронте уже не раз переходила из рук в руки. Ширящееся преимущество Украины в беспилотниках — вкупе с тупиком на фронте и дальними ударами по скоплениям российских войск, нефтяной инфраструктуре и аэродромам за линией фронта — еще может убедить Кремль, что время уже не на его стороне.

Как бы это ни было унизительно политически, администрация Байдена и другие союзники по НАТО должны сделать все возможное, чтобыподготовиться и, по сути, помочь Трампу. Им нужно переломить динамику на поле боя настолько, чтобы следующий президент США получил карты, с которыми он сможет выиграть подлинный мир. Это не будет стратегическое поражение Кремля — о нем и речи никогда не было. Но это заставит Путина согласиться на прекращение огня, при котором Украина останется независимой и свободной от дальнейших посягательств.

Марк Чемпион — обозреватель Bloomberg, освещает события в Европе, России и на Ближнем Востоке. Бывший руководитель стамбульского бюро The Wall Street Journal

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