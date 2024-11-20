Румыния намерена удвоить заказ на плавающие машины десанта AAV

ЦАМТО, 19 ноября. Минобороны Румынии планирует получить из США дополнительные плавающие машины десанта AAV-7A1 (Assault Amphibious Vehicle), доведя общую численность закупаемых машин до 44 ед.

Как напоминает Armyrecognition.com, в сентябре Министерство обороны Румынии подало запрос в парламент на одобрение покупки большего количества машин десанта, чем изначально планировалось.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможной поставке Румынии ББМ AAV 27 июля 2023 года. Правительство Румынии тогда обратилось к США с запросом о возможности продажи 16 амфибийных гусеничных бронетранспортеров (AAVP-7A1), трех командирских машин управления AAVC-7A1 и двух бронированных ремонтно-эвакуационных машин AAVR-7A1. Полная стоимость соглашения оценивалась в 120,5 млн. долл.

В сентябре 2024 года Министерство обороны Румынии подало пересмотренный запрос в парламент, добиваясь одобрения приобретения в общей сложности 44 машин AAV-7A1. Данное обновленное предложение предусматривает увеличение предполагаемой стоимости проекта до 210 млн. долл.

Официальные лица Министерства обороны Румынии обосновали приобретение как "важный шаг в оснащении вооруженных сил страны современной военной техникой для повышения тактической гибкости, выживаемости, мобильности, ситуационной осведомленности и огневой мощи". Отмечается, что проект закупки соответствуют целям оборонительного планирования НАТО и ЕС и являются частью программы трансформации румынской армии к 2040 году.

ББМ AAV-7A1 массой около 23 т, помимо экипажа из 3 человек (командир, водитель, наводчик), могут транспортировать до 25 военнослужащих с полной экипировкой. AAV-7A1 способна развивать максимальную скорость 72 км/ч на суше и до 5 узлов на море, запас хода – 480 км. В качестве вооружения могут использоваться 12,7-мм пулемет и 40-мм автоматический гранатомет MK-19.