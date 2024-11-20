В зону СВО поставили дроны-камикадзе "Жар-птица"

Они могут применяться для переноса полезной нагрузки и разведки, сообщили в Народном фронте

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Дроны-камикадзе "Жар-птица", которые также могут применяться для переноса полезной нагрузки и разведки, поставлены в зону специальной военной операции. Об этом сообщили ТАСС в Народном фронте.

"FPV-дрон, 10-дюймовый, мы назвали его "Жар-птица" в честь русских сказок. Это дрон-камикадзе, но также он может нести на себе иную полезную нагрузку, быть разведчиком. "Кулибин-клуб" помогает обмениваться опытом с другими участниками, поддерживает здоровую конкуренцию, дает нам подсказки, что нужно фронту на сегодняшний день. Реакция ребят на передовой на дрон позитивная: работают, долетают до целей, поражают их", - рассказал представитель разработчика Иван.

В Народном фронте добавили, что также проведены испытания беспилотника самолетного типа OG-40, который представлен в двух модификациях - модель, оснащенная двигателем внутреннего сгорания (OG-40), и модель с электрическим двигателем (OG-40Е).

"Машины могут применяться для разведки, мониторинга, доставки специальных грузов к месту назначения, также могут выполнять функцию дронов-камикадзе и нести полезную нагрузку. Под эгидой "Кулибин-клуба" мы общаемся с другими разработчиками, которые помогают нам найти решения, касающиеся связи, компоновки самолета и, собственно говоря, его применения", - рассказал директор по развитию компании-производителя беспилотных воздушных судов Сергей.

"Кулибин-клуб" Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и другие изделия.